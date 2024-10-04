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壽險業界 發債金額上千億

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導

壽險業成為近兩年公司債發行市場的「主力」。櫃買中心統計顯示，今年前三季，國內壽險公司大手筆發債1,021億元，逼近去年全年水準；金管會統計顯示，2023年全年實際發債金額達1,050億元（核准額度1,110億元）。

為協助保險業2026年順利接軌ICS 2.0，金管會鬆綁保險業可發行10年期以上長期次順位公司債籌資，櫃買中心數據指出，今年前三季，國泰人壽、富邦人壽、南山人壽、新光人壽、凱基人壽與三商美邦（2867）等六大壽險全數發行次債籌資，發行總金額約新台幣1,021億元。回顧近十年來，壽險業發債突破千億元的紀錄僅有三次，除今年與去年以外，2016年也曾發債1,040億元。

壽險龍頭國泰人壽除在國內發債外，另外透過新加坡設立的SPV（特殊目的公司）於海外發債籌資，國壽率先在7月5日發行10年期美元次順位公司債，金額為6億美元，發行收益率為5.988%，票面利率為5.95%，創下台灣保險公司於國際債券市場的首檔美元債券發行紀錄。

緊接著國壽又在8月28日完成15年期首10年不可贖回的美元次順位債定價，發行規模3.2億美元，定價水準為T10+150基本點（以美國10年期公債為基準利率），發行收益率5.329%，票面利率為5.3%；國壽已順利達成全年新台幣800億元的發債目標。

南山人壽則是在9月4日以其在新加坡註冊成立的全資SPV子公司Nanshan Life Pte. Ltd成功定價首檔海外美元債，發行7億美元10年期次順位資本債券，為台灣史上單筆最大發行量的金融機構美元債，票面利率為5.45%。

保險 新加坡

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