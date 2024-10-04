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人民幣跨境交割規模跳升 聯手巴西、俄羅斯、印度加速去美元化

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
人民幣擬取代美元，成為國際貨幣新霸主。 （中通社）
人民幣擬取代美元，成為國際貨幣新霸主。 （中通社）

人民幣擬取代美元，成為國際貨幣新霸主，最新進展備受市場關注。中央銀行報告指出，近年來中國大陸積極加速人民幣國際化，致力提升其國際準備貨幣的地位，為此，巴西、俄羅斯、印度及中國大陸等金磚四國央行減持美債、增持黃金

中國大陸近年來與部分貿易夥伴，如金磚國家等的去美元化措施，使人民幣交割的跨境貿易規模走升，在俄烏戰爭爆發後攀升更為明顯，2022年2月戰前為人民幣5,389億元，2024年7月攀升至人民幣1.4兆元，近兩年半來，增幅達1.6倍。

金磚四國央行持有美國公債走勢 圖／經濟日報提供
金磚四國央行持有美國公債走勢 圖／經濟日報提供

央行表示，反映在美元在中國大陸的跨境貿易收支占比，自2017年的逾70%逐年下降；而在2023年3月，人民幣跨境收支占比首度超越美元；2024年7月人民幣在中國大陸跨境收支占比更高達53.1%，高於美元的41.8%。

為提高人民幣跨境支付清算效率，中國大陸於2015年建置CIPS（人民幣跨境支付系統），以滿足全球各主要時區人民幣業務所需；至2024年8月底共1,564家參加者，其中直接參加者152家，間接參加者1,412家，覆蓋全球117個國家和地區。

央行表示，自2018年美中貿易爭端升溫以來，加上2022年俄烏戰爭爆發，美歐對俄羅斯祭出嚴厲經濟制裁，其中將美元武器化等措施，迫使其他國家尋找替代方案，以其他投資方式來進行去美元化。金磚四國央行持有美國公債規模，由2017年12月的1.69兆美元減少約0.44兆美元，2024年7月降至1.25兆美元；同期間這些國家持有美國公債對其外匯存底比率，亦由39.9%減少約12.4個百分點至27.5%。

金磚國家也同步增持黃金。2018年以來，金磚四國央行持有黃金規模由2017年12月的138.42百萬盎司（4,305 公噸）增加40.7百萬盎司（1,266公噸）至2024年6月的179.1百萬盎司（5,571 公噸）；同期間內，這些國家持有黃金市值對其國際準備比率亦由4.1%，增加約4.7個百分點至8.8%。

人民幣 黃金

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