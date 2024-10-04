金磚國家「去美元化」 央行：美元地位難取代

中央銀行報告指出，美元雖面臨中國大陸等金磚國家「去美元化」挑戰，但若以國際貨幣各項主要功能而言，美元重要性仍高居首位，並明顯超越第二位的歐元，更遠逾人民幣的重要性；整體而言，美元作為最主要準備貨幣的地位仍十分穩固，難以被取代。

央行分析，美元國際地位或因美國債務議題及數位貨幣等科技進展面臨挑戰，但就經濟規模及貿易量全球占比、強大經濟及軍事實力、金融市場深度、健全金融基礎建設及金融制度等考量，「在可預見的未來，美元主導國際準備貨幣地位仍十分穩固。」

不過長期而言，美國債務及財政紀律、金融科技及創新崛起等兩大因素，可能影響美元維持獨大地位。首先是美國債務及財政紀律。因公共債務攀升、赤字常居高不下，近年美國政府常面臨觸及舉債上限或政府關門等窘境，如聯邦債務持續惡化，將不利美元國際地位。

其次是金融科技及創新崛起。聯準會研究指出，支付版圖的移動可能對美元主導地位構成挑戰；如官方及民間數位貨幣快速成長或減少市場對美元的倚賴；而消費者及投資者的偏好改變，亦可能影響其使用美元的效益，進而影響世人使用美元的慣性。

大西洋理事會指出，2024年5月高達134個國家和貨幣聯盟（占全球GDP的98%）正探索央行數位貨幣的應用，仍應注意數位貨幣等加密資產發展，及其是否改變國際貨幣使用的可能。聯準會研究指出，科技進展亦可能鞏固美元地位，例如有99%穩定幣與美元連結，隱含加密資產仍以美元交易等。