「小店永豐」決選 十家出線

永豐基金會支持地方自立利他小店經營，舉辦「小店永豐計畫」，第二階決選名單出爐，超過300家小店報名，最終評選出十家在地小店。

永豐金控（2890）指出，因從區域合會起家，基於長期關注鄰里生活與地方生計的多樣性與永續性，成立永豐基金會，並發起「小店永豐計畫」，支持社區裡自立利他的小店，能自立並促進互助，作為鄰里照應與生態文化傳承的地方支點，以發揮更大的槓桿效益，第一屆「小店永豐計畫」評選出十家小店。

永豐基金會董事長陳思寬指出，永豐金了解小店在營運過程中，往往會面臨某些經營缺口或轉型阻礙，永豐基金會希望能以資金和專業資源推一把，作為助力，讓這些小店能夠永續永豐的經營下去，繼續影響更多人。

永豐金指出，「小店永豐計畫」今年邁入第二屆，吸引超過300家小店報名，本屆報名的小店中，有非常多社會福利提案，服務機制從單純陪伴進展到賦能自立，能夠直視多元族群的社會需求，量身打造支持系統，實現共好願景，也有許多小店發展兼顧經濟與環境的商業模式，在「生態、生活、生產」三者之間取得平衡，打造「愈在地、愈國際」的視野格局。

永豐基金會評審團隊歷時半年以上，經歷書面審核、實地訪查、現場提案，最終評選出十家帶來正向改變的在地小店。獲選店家關照的族群多元，包括：弱勢貧戶、偏鄉青少年、家庭照顧者、新住民、返鄉二代、地方農友，以及原住民和台灣原生動植物。

第二屆小店永豐計畫最終入選的十家小店依序為：南投靠山咖哩、新北三季、台北大水溝、花蓮木想傢、台中野人讀冊店、屏東可可雅米、新北坪林茶青、桃園木匠的家、宜蘭廢墟餐廳、新北出磺口農場。

第二屆小店永豐故事展/市集「點亮店力，攜手發光」的展出時間為本周六（5日）11:00至20:00、及周日（6日）11:00至18:00，地點在華山1914文創產業園區 中7A/中7B館，採免費開放，最後入場時間為閉館前半小時。