安泰銀處分永豐棧酒店逾放 拍賣債權有利加速回沖利益

安泰銀行（2849）於3日颱風假召開董事會，決議通過出售不良債權本金餘額約15.85億元。這筆不良債權為2022年底爆發營運糾紛停業的永豐棧酒店相關放款，當時安泰銀即大幅提列備抵呆帳，由於這筆放款為安泰銀與遠雄人壽共同授信，因此預期最快要等到10月底遠雄人壽董事會也通過後，再行聯手啟動債權標售。

有26年歷史的台中知名老牌飯店永豐棧酒店，2022年間爆發租賃與經營糾紛，永豐棧酒店原東家豐昱國際與後來承租酒店的順為國際互控設局、妨害名譽，永豐棧酒店因此停業。安泰銀與遠雄人壽則是對豐昱國際放款，採取club deal共同授信聯貸債權約21.46億元，其中主辦行安泰銀佔13億元多，遠雄人壽約近8億元，另外安泰銀還有自貸豐昱關係戶共2億餘元，合計安泰銀對豐昱國際相關的授信餘額約15~16億元，2022年底先提存備抵呆帳約六成、9.57億元。

這筆放款2022年底、2023年初因借戶連續未能正常繳息、淪為逾放後，當時主辦聯貸的安泰銀即展開債權追討行動，並向法院聲請法拍擔保品，也就是位於台中市精華區的永豐棧酒店兩館總價值約30億元的不動產，據了解，目前永豐棧酒店大墩館已進入法拍程序，而本館則是還在等待啟動法拍，由於酒店不動產法拍進度緩慢，因此安泰銀與遠雄人壽協商，擬在法院拍賣物權同時，再聯手出售債權，雙管齊下以加速處分速度，以利及早有回沖利益挹注獲利。安泰銀於3日颱風天召開視訊董事會先行決議通過處分相關債權後，預期本月底遠雄人壽可望再行召開董事會通過，再一起行動。

不過，永豐棧酒店法拍程序緩慢，因牽涉其他債權人眾多影響，目前大墩館即將三拍，而位於台灣大道附近的本館則是連一拍都還沒開始，雖然安泰銀與遠雄人壽債權居優先順位，但為加速處理，因此決定採取法拍物權、自拍債權雙線並進的模式，以期盡快弭平逾放、並有回沖利益可期。