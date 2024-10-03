快訊

美股早盤震盪！投資人關注中東局勢升溫 輝達大漲逾3%

名嘴張友驊滑倒「頭部重創無意識」送醫急救

安泰銀處分永豐棧酒店逾放 拍賣債權有利加速回沖利益

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導

安泰銀行（2849）於3日颱風假召開董事會，決議通過出售不良債權本金餘額約15.85億元。這筆不良債權為2022年底爆發營運糾紛停業的永豐棧酒店相關放款，當時安泰銀即大幅提列備抵呆帳，由於這筆放款為安泰銀與遠雄人壽共同授信，因此預期最快要等到10月底遠雄人壽董事會也通過後，再行聯手啟動債權標售。

有26年歷史的台中知名老牌飯店永豐棧酒店，2022年間爆發租賃與經營糾紛，永豐棧酒店原東家豐昱國際與後來承租酒店的順為國際互控設局、妨害名譽，永豐棧酒店因此停業。安泰銀與遠雄人壽則是對豐昱國際放款，採取club deal共同授信聯貸債權約21.46億元，其中主辦行安泰銀佔13億元多，遠雄人壽約近8億元，另外安泰銀還有自貸豐昱關係戶共2億餘元，合計安泰銀對豐昱國際相關的授信餘額約15~16億元，2022年底先提存備抵呆帳約六成、9.57億元。

這筆放款2022年底、2023年初因借戶連續未能正常繳息、淪為逾放後，當時主辦聯貸的安泰銀即展開債權追討行動，並向法院聲請法拍擔保品，也就是位於台中市精華區的永豐棧酒店兩館總價值約30億元的不動產，據了解，目前永豐棧酒店大墩館已進入法拍程序，而本館則是還在等待啟動法拍，由於酒店不動產法拍進度緩慢，因此安泰銀與遠雄人壽協商，擬在法院拍賣物權同時，再聯手出售債權，雙管齊下以加速處分速度，以利及早有回沖利益挹注獲利。安泰銀於3日颱風天召開視訊董事會先行決議通過處分相關債權後，預期本月底遠雄人壽可望再行召開董事會通過，再一起行動。

不過，永豐棧酒店法拍程序緩慢，因牽涉其他債權人眾多影響，目前大墩館即將三拍，而位於台灣大道附近的本館則是連一拍都還沒開始，雖然安泰銀與遠雄人壽債權居優先順位，但為加速處理，因此決定採取法拍物權、自拍債權雙線並進的模式，以期盡快弭平逾放、並有回沖利益可期。

安泰銀行 遠雄人壽 颱風假

延伸閱讀

男3度酒駕挨罰拒繳 屏東分署法拍東港市區持分土地

金龍海嘯終於要戳破房市泡泡？第7波打房影響2類人、首購族5年後再怕

國銀7月中小企業放款增額探近五年同期低 動能緩了嗎？

外商台灣分公司倒帳 安泰銀：將展開訴追程序

相關新聞

獨／央行給繼承者買房寬限期 二大豁免前提出列

央行第七波打房措施受到外界熱議的繼承祖屋卻因此被取消買房寬限期問題，補救措施的輪廓已經明朗，據了解，央行大致已確定會朝二...

央行萬字報告詳解！金磚國家「去美元化」 四央行「減美債、增黃金」

人民幣擬取代美元，成為國際貨幣新霸主，最新進展備受市場關注。中央銀行報告指出，中國大陸近年來其與部分貿易夥伴，如金磚國家...

三大外銀10月端高利存款牛肉 新台幣1.7％、美元5.6％

三大外銀10月端出高利存款牛肉，渣打銀給出新台幣最高1.7％定存，以及美元高利活存與定存方案，美元高利存款最高5.6％；...

新壽「行銷制」策略奏效！組織招募數創高 超過去年全年

新光金控（2888）子公司新光人壽推動業務行銷制度轉型有成，於今年第九工作月，單月業務菁英招募人數達511名，創近三年來...

台中銀美元高利定存最高5.25% 小資分批布局千美元就行

台中銀行（2812）為回饋客戶，於第4季逆勢推出美元定存優利專案「美利龍來III」，專案期限至10月31日止，為期一個月...

颱風天旅平險該怎麼保？專家提供5大建議

「山陀兒」颱風來勢洶洶，旅平險該怎麼投保成為大家關注的問題，捷安達國際保經董事長吳鴻麟建議，因為保險公司都有必須在出國前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。