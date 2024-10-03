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新壽「行銷制」策略奏效！組織招募數創高 超過去年全年

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
新光人壽組織招募數創新高。新光人壽／提供
新光人壽組織招募數創新高。新光人壽／提供

新光金控（2888）子公司新光人壽推動業務行銷制度轉型有成，於今年第九工作月，單月業務菁英招募人數達511名，創近三年來單月招募人數新高，累計第一工作至第九工作月業務菁英招募人數已達1,646名，超過去年全年度招募數，顯見新壽業務行銷制的「高自由、高獎酬、高後援、高包容」特點，對有志從事保險業務的菁英深具吸引力。

新光人壽陳國揚副總經理表示，今年新壽在組織增員和業務招攬上，進行了相當大的變革，透過發展組織招募的持續堆疊效益，並搭配公司商品策略與同仁銷售利益的優化，成功的創造組織人力的大幅提升與業績成長。

新光人壽為擴大組織招募，以「來新光，開人生獨特的光」為訴求，推出「行銷制」，廣邀Z世代職場新鮮人及轉職者加入業務菁英團隊。「行銷制」提供靈活的工時安排，更有效率地管理個人時間，達成工作與個人生活的完美平衡。首創的「一畝田」制度，主動分派全台新壽保戶，讓業務員能在自己專屬地區中服務客戶，並進一步開發客戶，消弭新進業務初始沒人脈的不安。

此外，新壽提供清晰、明確的職涯晉升發展藍圖，改變以往總公司派任處經理模式，也推出「總監」制，讓有業績、可擴大組織者，最終成為通訊處主管，訴求「內部創業」，創建自己的團隊，鼓勵業務員挑戰高薪高職位。今年新壽業務團隊於競賽月短短28天創下逾百億元的新契約保費，寫下金融海嘯以來最佳成績單，近250位業務員及業務主管獎酬破百萬元，徹底實現「高自由、高獎酬、高後援、高包容」的業務制度。

新光人壽 新光金控 新壽

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