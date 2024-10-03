台新15屆「愛的力量」268家通過初審 11月開放民眾票選

台新銀行公益慈善基金會聯合6家單位共同主辦的第15屆「您的一票，決定愛的力量」活動，邀請國際舞蹈家簡珮如擔任公益代言人，並以「一起，為愛起舞」為號召，吸引全台296家公益團體提案報名，經嚴格初審，最終268家脫穎而出，11月將開放民眾公益票選，角逐84個獎項。

本屆活動延續往年，涵蓋五大領域，分別為社會福利、數位學習、社會企業、復能自立及公益傳播。其中，社會福利領域仍是參與主力，計有235家團體入圍，占總數的88%，數位學習領域有8家、社會企業領域11家、復能自立領域5家，以及公益傳播領域則有9家。

值得注意的是，今年約有20%的提案單位首次參與，且為小型的社福組織，反映在募款不易的大環境下，小型社福更對外爭取提案贊助，藉以籌募服務經費及單位曝光。此外，台新鼓勵團體提案接軌國際，內容緊扣聯合國永續發展目標（SDGs）內涵，本屆以健康福祉、優質教育及促進平等為主要提案目標，展現參與「您的一票，決定愛的力量」團體對於社福永續發展的願景及想像。

在獎項設置方面，社會福利領域共設72個獎項，分為三個組別：50萬元組有49家團體角逐12個獎額，25萬元組有63家爭取20個名額，而10萬元組則有多達123家競逐40個名額，競爭激烈。團體依照單位需要的經費報名合適組別，不僅鼓勵不同規模的團體參與，也確保資源的合理分配。

在社福領域外的活動獎項，數位學習領域由中華電信基金會提供專項獎勵，旨在普及偏鄉數位教育並為地方組織開創數位科技運用的可能。社會企業領域則得到台灣尤努斯基金會的支持，積極以永續的商業模式解決社會問題，協助新創公司和非營利組織轉型為社會企業。復能自立領域由中華民國老人福祉協會主導，聚焦為長輩打造具生活感的復能服務模式，為生活增添樂趣與期待。公益傳播領域則由中央大學亞洲影響力研究總中心負責，鼓勵15-35歲的青年拍攝短片，展現台灣公益的影響力。

「您的一票，決定愛的力量」活動，鼓勵社福團體自立，邀請民眾網路投票，迄今累積1,700多家社福團體獲選，1,230多萬人參與。本屆邀請國際舞蹈家簡珮如擔任活動代言人，以優美舞姿及追求夢想的精神鼓舞社會，相信愛的力量越大，舞台越大，號召大眾「一起，為愛起舞」。

主辦方已於官網公布通過初審的團體名單，將於10月15日舉行促票說明會，指導團體有效的宣傳策略。11月則是重頭戲—網路票選，民眾可上網投10票支持10個公益提案，最終決定84個提案獲得公益基金。