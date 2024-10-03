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台中銀美元高利定存最高5.25% 小資分批布局千美元就行

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導
美元示意圖。圖／ingimage
美元示意圖。圖／ingimage

台中銀行（2812）為回饋客戶，於第4季逆勢推出美元定存優利專案「美利龍來III」，專案期限至10月31日止，為期一個月，客戶是新資金或以新台幣結購，並符合相對應的起存門檻，即可享有美元定存年利率最高達3個月5.25%優惠利率，讓客戶降息後仍可享受美元高利定存帶來的優渥利息。

台中銀行指出，此次推出「美利龍來III」美元定存優利專案，為滿足客戶需求，提供兩種優惠方案供客戶選擇，單筆起存金額最低為1,000美元起，沒有最高金額限制，對於想累積第一桶金又想分散匯率風險的小資族，可依據自身需求分批購入外幣來承作；針對資金較豐厚的高資產族群，單筆起存金額為10萬美元起，將給予更優渥的定存利率，客戶可透過網路及臨櫃兩種通路辦理，專案總額度為2億美元，額滿即提前中止。

台中銀行表示，目前銀行同業市場上推出的美元優利多為存期1個月內、有理財門檻及金額上限，以1萬美元存7天利率8%為例，存款利息僅約新台幣500元，換算後實際報酬率約0.16%，另外再扣除須負擔的換匯成本及匯費，實際拿到的利息收益極為有限；而台中銀行此次推出的「美利龍來III」專案，提供3個月及6個月兩種較長天期選擇，沒有理財門檻及金額上限，匯入承作專案亦免收手續費，透過網銀換匯辦理還可享美元減碼3分的優惠，存戶利息收益將非常有感。

台中銀行並提醒，目前美元優利定存雖仍具備利率誘因，但隨著Fed降息而來的美元走貶匯率風險將成一大考驗，應特別留意匯率的波動。

台中銀行 定存 新台幣

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