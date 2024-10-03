颱風天旅平險該怎麼保？專家提供5大建議

「山陀兒」颱風來勢洶洶，旅平險該怎麼投保成為大家關注的問題，捷安達國際保經董事長吳鴻麟建議，因為保險公司都有必須在出國前最少3至5個工作日的投保時間限制，期限內就無法投保，而且像這次颱風的路徑對台灣影響的機會很大，保險公司會馬上宣布停止這段時間投保的受理，因此，只要旅遊或出差的時間確定之後，就要趕快辦理，出發前如果行程取消或變更，中途都可以再調整或退費。

民眾在旅平險上常見的問題，也包括出國前沒買旅平險，可以在國外買回程這段的保險嗎？對此吳鴻麟特別提醒，旅平險的投保起始日和出發地：「被保險人必須要在台灣！」因此如果人已經在國外，是沒有辦法辦理回程的旅平險投保的，因為業務人員沒辦法親見親簽，無法確認客戶的身分，保險公司也擔心會有「逆選擇」的問題。

他也𨤳清很多旅客常有的誤解指出，大部分的旅行業可能只有「旅行業的責任險」，那是必須保險事故發生，旅行業有故意或過失的法律責任時，才會啟動理賠作業，不見得會再幫忙旅客加保旅平險，所以民眾應該要向旅行社確認。

對於信用卡送的旅平險，吳鴻麟分析，雖然現在人出國旅遊，幾乎都會用信用卡刷團費或機票，各家信用卡公司都有附贈旅行平安險，但每家規定和保障內容都不同，比如有些信用卡刷機票，只承保飛行期間，落地之後就沒有保險；大部分更只限定固定航班才有保險，如果是加班機或是包機並沒有保障，吳鴻麟建議，除了信用卡提供的旅行平安險，還是建議自己必須再加買，以免造成空窗期間的保障漏洞。

吳鴻麟也特別提醒，台灣在夏、秋季節容易受颱風侵襲，因此容易造成行程的延誤或者班機的取消，如果延長滯留國外時間，就會增加預算外的開銷，所以夏、秋季出國，更要買旅行平安險，尤其是加保旅遊不便險。

至於怎麼買比較恰當，他表示，要見評估該買的保障內容。15足歲以下小孩，由於保險法的規定，意外身故保險金額最高只能保到69萬元，而且是與過去已經投保的保單累計計算，所有些保險公司因為查詢同業承保的作業，因此要求必須更加提早投保時間（至少五個工作天）。70歲以上也有投保金額的限制，其他原則上都可以買到1500至2000萬元保額，這部分就看個人需求。也許有房貸或子女教育、父母扶養責任者，額度可以儘可能加大。

最重要的是海外意外醫療和突發疾病醫療額度，吳鴻麟建議買到最高限額（大約是死亡保險金額的10 ％），這樣萬一有突發醫療事故，才能有完整的保障，尤其是日本、歐美先進國家的醫療費用相當昂貴，如果沒有保險的保障，恐怕會負擔不起。