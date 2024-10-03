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三大外銀10月端高利存款牛肉 新台幣1.7％、美元5.6％

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導
三大外銀10月端出高利存款牛肉。示意圖／ingimage
三大外銀10月端出高利存款牛肉。示意圖／ingimage

三大外銀10月端出高利存款牛肉，渣打銀給出新台幣最高1.7％定存，以及美元高利活存與定存方案，美元高利存款最高5.6％；滙豐銀與星展銀第四季高利則鎖定美元定存，向財富管理客戶招手。

三外銀高利存款給的天花板，渣打銀最高可以存到新台幣1000萬，滙豐銀與星展銀最高也是看到至少百萬美元。

渣打銀10月起推出1.7％新台幣定存專案，新資金存入，6個月天期可以享有1.7％年利率，單筆最低起存100萬元，單一客戶最高承作1,000萬元，此專案僅限渣打銀個人戶，不適用優先理財公司戶、中小企業客戶以及商業銀行客戶，專案總金額30億元。

滙豐銀第四季登場的新台幣定存專案，鎖定卓越理財客戶，給3個月2.2％、6個月2％兩種新台幣專案選擇，單筆最低承作100萬元起，單一客戶最高承作金額1500萬元。

渣打銀10月起跑的美元高利活存，存入1萬美元，最高可拿到5.4％活存利率，存入6萬美元以上活存利率可拿到5.6％。另外，渣打銀第四季美元高利定存活動，如果是新資金存入，單筆存入2萬美元可以享有4個月天期4.8％利率，存入10萬美元利率拉高到5％；如果是定存到期資金續存，單筆起存2萬美元起，提供6個月4 %或12個月3.8 %。

滙豐銀第四季起跑的高利美元定存專案，鎖定首次開立卓越理財尊尚新戶且是既有或已申辦信用卡卡友，給出3個月天期6.6％定存專案；如果是首次開立卓越理財新戶既有或已申辦信用卡卡友，則可享有3個月6％美元定存。門檻單筆最低都是3萬美元、單一客戶最高承作金額100萬美元。

星展銀9月23日上路的美元高利定存專案，給出1個月天期4.85％、3個月天期4.65％兩種定存天期，鎖定星展豐盛理財客戶與星展豐盛私人客戶為，首筆最低承作金額3萬美元，承作上限規定，豐盛理財客戶為100萬美元、豐盛私人客戶為150萬美元。

定存 新台幣 渣打

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