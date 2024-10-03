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颱風假風雨無阻！央行同仁加班 對銀行提供外幣資金7.37億美元

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
受山陀兒颱風影響，全台再度停班停課，中央銀行持續從事國際金融交易及交割。路透
受山陀兒颱風影響，全台再度停班停課，中央銀行持續從事國際金融交易及交割。路透

受山陀兒颱風影響，全台再度停班停課，中央銀行持續從事國際金融交易及交割，維持本國銀行外幣資金之正常運作。

央行指出，由於3日仍受山陀兒颱風影響，台灣各地區續停班停課，銀行業暫停營業，台北外匯市場亦休市。惟國際金融市場持續營運，央行相關同仁來行上班，從事國際金融交易及交割，並提供銀行所需外幣資金；今天央行對國內外匯指定銀行及本國銀行海外分行提供外幣資金7.37億美元，以維持銀行外幣資金之正常運作。

停班停課 央行 颱風

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