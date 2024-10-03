價值型股擔綱 凱基優選30採價值投資

凱基台灣優選 30 ETF基金(00938)預定基金經理人施政廷表示，台股2024年上半年漲勢由權值股帶動，總計上半年台股漲幅貢獻度前十大個股中，就有七檔市值規模達1兆元以上的大型股；接下來半年大盤指數空間相對受限，盤面主角將由股價尚未反映獲利成長的價值型擔綱，透過價值型ETF將是值得留意的方向。

凱基優選 30 (00938)預定基金經理人施政廷表示，回測凱基優選30(00938)追蹤的臺灣優選多因子 30指數的年化總報酬率，2007年以來指數年化總報酬率達16.01%，不僅打敗臺灣加權指數的10.35%，也贏過臺灣高股息指數的9.35%。若進一步觀察代表每承擔一分風險可以獲得多少報酬的夏普值，可以發現凱基優選30(00938)追蹤指數的年化夏普值，較台灣加權指數與台灣高股息指數都來得高，顯見00938追蹤指數的投資效率優於大盤與高股息指數。

施政廷表示，回測凱基優選30(00938)追蹤指數能繳出相對高的投資效率，關鍵在於篩選機制的選股指標兼顧高成長與低波動特性，因此回測任一時間點投入00938追蹤指數的正報酬機率，可以發現當投資一年，獲得正報酬機率有76%；當投資二年，獲得正報酬機率可以達99%；當投資達三年，正報酬機率依舊可以高達99%。

施政廷指出，股市震盪時期，更加考驗ETF篩選機制的選股功力，凱基優選30(00938)的追蹤指數強調成長與價值兼顧，也就是所謂的價值投資，方法就是透過營業利益與ROE/ROA條件，篩選出優質企業；排除股價下跌波動高，並依低波動排序，以控制投組波動；並且用EPS成長率與益本比數字計算出個股的投資價值；最後再依市值加權，個股上限不超過30%，前五大成分股總和不超過60%。

透過層層指標篩選，凱基優選30 (00938)所追蹤指數精選出30檔成分股，通過投資價值檢驗，具備低基期成長股特性，得以有機會持續累積超越大盤的成長動能。00938發行價15元，每年5月及11月調整成分股，10月2日展開募集，投資人可趁機開始參與台股符合低基期的個股成長機會。