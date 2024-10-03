短天期10%美元高息 銀行推最後專車

美國聯準會九月降息兩碼（○點五個百分點），年底前可望再降息，銀行第四季高利定存專案出爐，小資族偏愛的超短天期、低門檻超高利百分之十、百分之八的美元高利專案，不受美降息影響仍持續，一般上班族與高資產大戶理財，也有三個月期百分之五以上專案可選，幫助鎖利。

聯準會九月啟動降息，儘管主席鮑爾日前又釋出略為偏鷹言論，強調不會大幅快速降息，但是年底前仍可望再降兩碼，銀行第四季美元高利定存專案，三個月期內的利率仍有百分之五、百分之六到超高的百分之八、百分之十方案可選，但是六個月期年利率仍在百分之五以上的銀行家數則有減少跡象。銀行理財主管建議，民眾想賺美元高息，可把握最後一波機會趕緊上車，及早鎖利，聯準會續降息之後，明年起推出的美元高利定存新專案，利率恐怕不易比照目前專案的水準。

凱基銀與聯邦銀是短天期超高利專案的主力銀行，凱基銀續推七天期高利百分之十，單筆限一千美元，但每人承作金額不設上限。凱基銀指出，美國啟動降息後，未來美元有可能轉弱，因此以短天期方案搭配高息，利於規避、抵銷掉匯兌損失風險。

聯邦銀數位帳戶則是以小額定存百分之八高利為號召，第四季也繼續。台中銀第四季也逆勢推出「美利龍來」高利專案，三個月期最高百分之五點二五，六個月期最高也有百分之四點八。

台中銀指出，此次高利專案起存金額最低只要一千美元，每人承作金額未設限，因此小資族分散匯率風險可以依自身需求分批購入外幣承作。高資產族群起存十萬美元起，賺取豐厚利息會更有感。

渣打銀第四季美元高利定存活動，如果是新資金存入，單筆存入兩萬美元可以享有四個月天期百分之四點八利率，存入十萬美元利率拉高到百分之五；如果是定存到期資金續存，單筆起存兩萬美元起，提供六個月百分之四或十二個月百分之三點八。

滙豐銀第四季起跑的高利美元定存專案，鎖定首次開立卓越理財尊尚新戶且是既有或已申辦卡友，給出三個月天期百分之六點六定存專案；如果是首次開立卓越理財新戶既有或已申辦信用卡卡友，可享有三個月百分之六美元定存。門檻單筆最低都是三萬美元、單一客戶最高承作金額一百萬美元。

星展銀九月廿三日上路的美元高利定存專案，提供一個月天期百分之四點八五、三個月天期百分之四點六五兩專案，鎖定豐盛理財與豐盛私人客戶。