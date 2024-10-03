10%！美元定存利率衝高 凱基、聯邦等專案搶市

美國聯準會（Fed）於9月降息2碼，年底前可望再降，銀行第4季高利定存專案出爐，小資族偏愛的超短天期、低門檻超高利10%、8%的美元高利專案，不受美降息影響仍持續，一般上班族與高資產大戶理財，也有3個月期5%以上專案可選，幫助鎖利。

Fed於9月啟動降息後，儘管日前又釋出略為偏鷹言論，強調不會大幅快速降息，但是年底前仍可望再降2碼，銀行第4季美元高利定存專案，3個月期內的利率仍有5%、6%到超高的8%、10%方案可選，但是6個月期年利率仍在5%以上的銀行家數則有減少跡象。銀行理財主管建議，民眾想賺美元高息，可把握最後一波機會趕緊上車，及早鎖利，Fed續降息之後，明年起推出的美元高利定存新專案，利率恐怕不易比照目前專案的水準。

銀行第4季美元高利定存專案 圖／經濟日報提供

凱基銀與聯邦銀（2838）是短天期超高利專案主力銀行，凱基銀續推7天期高利10%，單筆限1,000美元，但每人承作金額不設上限。

聯邦銀數位帳戶則是以小額定存8%高利為號召，最低100美元就能承作，第4季也繼續。台中銀第4季也逆勢推出「美利龍來III」高利專案，3個月期最高5.25%，6個月期最高也有4.8%。

台中銀指出，此次高利專案起存金額最低只要1,000美元，每人承作金額未設限，高資產族群起存10萬美元起，賺取豐厚利息會更有感。渣打銀第4季美元高利定存活動，若是新資金存入，單筆存入10萬美元利率拉高到5%。

滙豐銀第4季起跑的高利美元定存專案，鎖定首次開立卓越理財尊尚新戶且是既有或已申辦信用卡卡友，給出3個月天期6.6％定存專案；如果是首次開立卓越理財新戶既有或已申辦信用卡卡友，則可享有3個月6%美元定存。

星展銀9月23日上路的美元高利定存專案，給出1個月天期4.85%、3個月天期4.65%兩種專案，鎖定星展豐盛理財客戶與星展豐盛私人客戶為，首筆最低承作金額3萬美元，承作上限規定，豐盛理財客戶為100萬美元、豐盛私人客戶為150萬美元。