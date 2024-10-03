美元活存年息 上看7.58%

搶搭升息末班車，銀行為吸引有資金短期停泊需求者及重視資金靈活度的客戶，連美元活存也祭出高利搶客，渣打銀最新推出最高5.6%高利「活」存優惠「留美升活」；而凱基銀行也推出美元活存優利專案，最高可享年利率7.58%優惠；滙豐銀行美元活存加碼至最高4%優惠。

凱基即日起至12月31日止，瞄準年輕族群推出Karry數位帳戶，推出專案加碼利率，在1,000元美元以內，最高可享7.58%美元活存優利，超過1,000美元也有年利率3.05%優惠，讓小資族無腦存錢創造穩定收益。

渣打銀行即日起至12月31日止，推出美元高利活存優惠，客戶需於渣打銀行官網完成登錄後，始可參加，新資金達1萬美元（含）以上，當月新資金可享5.2%優惠年利率。新資金達6萬美元（含）以上，當月新資金可享5.4%優惠年利率。

京城銀行（2809）同樣推出外幣優利活存專案，即日起至11月30日止，存款15萬美元至30萬美元以內，即可享優惠利率3.5%，不同存款金額享有不同優惠利率，若存款100萬美元（含）以上，享最高4.5%年利率。

滙豐銀行則針對活動期間內首次開立運籌理財One能戶數位存款帳戶之客戶推出美金活存優利活動，即日起至12月31日止，單筆最低承作金額為1,000美元（含）以上，享美元活存年息3.6%利率、3萬美元（含）以上，享美元活存年息4%優惠利率，每一客戶適用優惠上限為50萬美元。