台新淨零高峰論壇 兩點聚焦

台新金控（2887）以「認真永續 綠色生活」為永續主張，積極助攻企業邁向淨零。台新金偕同台新銀行、中華民國工商協進會將於7日於台北國際會議中心共同舉辦「2024台新淨零高峰論壇」。

此論壇特邀日本東京證交所社長岩永守幸來台分享日本提升企業價值表現的作法，並與台灣證券交易所董事長林修銘以台日資本市場及企業永續為題進行高峰對談。

此外，更邀集台灣與澳洲官方機構分享政府如何引領產業低碳轉型的政策，並透過台灣綠色領航企業代表交流淨零轉型的經驗與挑戰。

台新金總經理林維俊指出，淨零轉型已刻不容緩，台灣在6月成立「國家氣候變遷對策委員會」拉高層級並宣示採取積極作為，落實淨零路徑。台新金已連續三年舉辦淨零論壇，今年分別就「壯大資本動能，迎接全球永續新局」與「綠色轉型領航者，共創美好永續未來」兩大議題，由國內外重量級講者及領導企業代表，進行分享與深度座談，相信對於正在面臨轉型的台灣企業來說能夠借鏡及創新思維。

台新金永續長李鎮宇表示，論壇開始將由日本東京證交所社長岩永守幸與台灣證交所董事長林修銘針對台、日資本市場現況進行探討。緊接著，澳洲潔淨能源監管機構（CER）總經理Mark Williamson將分享澳洲綠色產業轉型現況，而台灣碳權交易所總經理田建中也將分享企業永續經營與台灣碳權的下一步。前經濟部長、現任台新金暨台新銀行獨立董事王美花將解析產業面對國內外碳管理壓力，以及國內再生能源面臨的課題。論壇最後則由國內減碳先鋒的企業代表，包括中華電信與豐興鋼鐵，分享其轉型經驗及未來的挑戰。

近年來，台新金永續發展成果非凡，連續六年入選道瓊永續指數（DJSI）「世界」及「新興市場」指數成分股雙榜。同時在S&P Global永續年鑑的銀行產業別中獲得Top 1％的殊榮；此外，台新更被時代雜誌評為「2024年全球500大永續企業」，獲全球金融相關產業排名前十。台新持續推動低碳永續，以實際行動引領國內企業接軌國際。