旅遊刷卡國銀放送好康 回饋大比拚

海外旅遊熱度持續升溫，為迎合旅遊熱潮，各大銀行瞄準海外旅遊商機，祭出回饋大比拚。

永豐銀行推出刷卡滿額享最高6,000元刷卡金回饋；台北富邦銀行COSTCO聯名卡刷滿額贈5%好多金；刷中信卡購買日本自由行折價500元。

永豐銀行表示，出遊刷永豐銀行信用卡享最高單月回饋6,000元刷卡金，壽星於生日當月海外消費再加碼最高4%；年底前刷永豐卡可享旅遊優惠及刷卡金回饋活動，海外實體消費或指定網購滿額最高加碼回饋2%，壽星於生日當月海外消費、不限金額再加碼2%，等同最高可達4%，讓卡友享受旅遊優惠與便利。

國銀瞄準海外旅遊祭優惠 圖／經濟日報提供

即將迎來秋季出國賞楓、滑雪旺季，永豐銀行也分析，今年暑假期間，永豐卡友於旅遊通路及海外消費的累計簽帳金額較去年同期成長約17%，顯示旅遊需求持續成長。

中國信託銀行鎖定背包客商機，只要年底前，刷中信卡購買五福旅遊的「日本自由行系列」商品，享每卡折抵500元優惠，針對日韓賞楓行程，透過中信指定網址於雄獅旅遊刷中信卡並輸入折扣碼購買遊樂票券，最高享9折優惠；遊輪假期也有早鳥優惠加碼折5,000元。

台北富邦銀行同樣鎖定海外旅遊商機，富邦COSTCO聯名卡於精選航空公司、旅行社、免稅店及國外實體商店單月刷卡消費並登錄，最高回饋5%好多金。

銀行主管提醒，海外刷卡優惠的信用卡，針對國外實體消費有特別定義，包含活動所稱新增海外消費是指海外一般簽帳消費，只限海外實體商店、特約商店所在地為國外；其次，交易地點非台灣且交易幣別非為新臺幣之一般交易，且交易明細中有會有「國外交易手續費」之消費交易。

根據觀光署統計，今年上半年出國目的地數據，近36%的旅客選擇日本，事實上，國人愛前往日本旅遊，日本有不少店家消費付款可以用LINE Pay等第三方支付，不過要特別留意，若以LINE Pay交易則不適用銀行給予的海外回饋。