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海外刷卡享更多優惠 三個做法

經濟日報／ 記者齊瑞甄／台北報導

開心出遊樂賺信用卡高回饋同時，也會面臨海外手續費問題，當刷卡消費的結帳國家和發卡銀行的國家不同，就會被認定是國際交易，因此卡友會被收取海外手續費，目前台灣的銀行在國外刷卡手續費大約都是收取1.5%費用，海外刷卡手續費的收取金額固定，要獲得高消費回饋，永豐銀行建議有三種做法。

永豐銀行表示，若要享有較高的消費回饋，建議有三種做法：一、在海外刷卡時使用當地貨幣：在海外刷卡時，店員會詢問要選擇新台幣還是當地貨幣付款，建議選擇「當地貨幣」結算。

二、台幣升值、外幣相對低點時換匯：準備出國旅遊前，可以先關注匯率狀況，在台幣升值或外幣相對低點時換匯，讓原先的資金能發揮更大的效用。

三、選擇享有海外刷卡或提款免手續費優惠的銀行：進行海外消費時，可選用含有至少1.5%回饋的簽帳金融卡或信用卡，填補被收取的海外手續費。

此外，也能直接選擇具海外提款手續費優惠的銀行，以永豐銀行為例，若在國外提領當地貨幣，即可直接從對應幣別帳戶扣款，並享有每月三次的免手續費優惠。

永豐銀行提醒，手續費屬於費用類款項，若沒有在當期結清，就可能納入本金計算利息，通常銀行都會將手續費列於最低應繳金額內計收，避免產生額外利息。

台幣 永豐 貨幣

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