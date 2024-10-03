離岸風電融資／公股行庫限制太多 難靈活操作

國內最積極參與離岸風電的金融機構屬民營銀行，早在2017年就已成立投資專責團隊。

金融圈指出，民營銀行相對公股銀彈性高，且有時出任財務顧問，可視風險決定參與程度，此種作法較為靈活，公股行庫有層層限制反而做不到，若只是投錢參貸的角色，必然要再三考慮風險。

2016年，沃旭能源、丹麥哥本哈根基礎建設基金（CIP）相繼來台設點，並尋求與金融機構合作機會；隔年中信銀就成立離岸風電投資專責團隊。在成為沃旭、CIP合作夥伴後便躍居產業要角。

據悉，評估離岸風電還是看借款人資歷，最重要是如期完工且不會增加太多成本。沒經驗者可能會碰到工期延宕、成本暴增；還有未來將面臨售電怎麼賣都還不出借款的情況。而第二期開發很多是台電躉售，較沒問題，但若是開發商與企業簽署購售電合約（CPPA），就要評估是否有很強的合約內容支撐。

知情人士指出，由於海象不定及出海施工要經過層層關卡，即便是沃旭或CIP等在國外有經驗，來台灣也要經歷「接地氣」陣痛期。目前在時間內完工的是中能風場，該聯貸案正是公股行庫承作，因為背後有中鋼（2002）的規模為擔保一定沒問題，且所配合的台船也是國營，特別為中能建造一艘海事工程船，沒有外包、能自己控制施工，更關鍵在於都是台灣人能接地氣。

據透露，很多開發商抱怨政府都把問題丟給他們，即標了自己負責，但受限政策法令，開發商負責的方式，往往只能再投錢。而工期若稍有延遲還算好，最怕一延再延，像是發生滑樁事件只能靠銀行增貸，「因為如果不借它也蓋不起來」。