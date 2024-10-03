離岸風電融資公股銀卻步 考慮三大問題

政府要求公股行庫投入離岸風電融資，日前包括財政部長莊翠雲都已搭船出海參訪過海上工程。惟行庫一直以來對承貸較保守，包括借款人背景、建造過程風險及發電後的去路，都成為銀行卻步原因，部分行庫直言，公股銀行多數無法籌組專業團隊，無擔任主辦行量能，僅能在評估風險較小的案子中，投入一定部位參貸。

政府呼籲公股行庫支持離岸風電的綠能政策，行庫高層坦言，並非銀行不願意做，只要融資架構明確，又可以掌控風險，一定支持國家政策。

據了解，行庫圈承作離岸風電融資，主要考慮三大問題，一、借款人，關鍵是股東背景，若股東背景、經驗、資歷都很強，就比較沒有問題。

離岸風電融資風險 圖／經濟日報提供

但多數離岸風電廠都是海外公司在台灣設一個SPV公司，這家SPV公司是否與海外母公司有連結？母公司資歷如何？能否提供保證？「總不能只有一家SPV空殼公司當借款人」。

銀行圈還曾遇過，離岸風電廠主要股東，竟然在聯貸籌組完後「做釋股移轉」，這簡直犯了銀行團大忌，等於借款人變更了，銀行團卻是事後才知道。

二、建造過程風險。另一家銀行主管說，離岸風電場最大風險是「工程複雜且漫長」，從建造初期所需資本龐大，回收年期長，再加上開發、興建、營運各階段所承擔風險都很大。一般銀行在離岸風電專案融資經驗、人才、資訊、風險機制、法遵都不足，因此多數行庫都較少承做，這類專案融資也多以外商銀行擔綱。

三、發電後的去路。之前離岸風廠發電都是由台電做收購，銀行端就可以掌控台電現金流量，但若不是賣給台電，那麼供需是否可以做整合？是否可以架構一個供需平台，讓供需可以在此平台上交易，穩定現金流量。

離岸風電開發商對融資需求殷切，行政院秘書長龔明鑫今年初在擔任國發會主委任內就曾邀集財政部及八大行庫經營層一起開會共商離岸風電融資，並認為公股行庫承作太少。後來莊翠雲也已搭船出海參訪過海上工程，另有一次是行政院副院長鄭麗君領軍邀集行庫從梧棲港出海，後因故臨時取消。

公股行庫一直以來對海上風機較保守，主因是興建中的風機是「純信」無擔保，風險相當高。且畢竟在台灣屬新興產業，過去行庫踩雷慶富案陰霾猶存。

據指出，離岸風電一案的融資需求金額至少百億起跳，因此必定聯貸，而公股銀多數無法特別籌組專業團隊，無擔任主辦行量能，但身為公股的宿命是在評估風險較小的案件中，投入一定部位參貸，並爭取為共同主辦頭銜。而目前市場已有相關聯貸案正醞釀中，公股銀評估對象會鎖定已經在台灣有完工實績、世界前幾大業者，風險較小。

據悉，由於金額龐大及潛在風險高於一般授信案之特性，離岸風電是走「專案融資」，是以未來售電收入做為償還借款來源。每個案場規劃與開發皆不同，借款人所需融資方式也不同，個案評估相當複雜，通常前置程序需時半年以上到一年。