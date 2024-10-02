小資福音！美降息兩銀行美元定存照給高利 8%、10%到年底
美國聯準會（Fed）於9月降息2碼，年底前可望再降2碼，相當於累計降1個百分點，銀行第4季高利定存專案出爐，小資族偏愛的超短天期、低門檻超高利10%、8%的美元高利專案，則是不受美降息影響，將會持續到今年底，建議把握時機，明年恐怕超高利不再。
Fed於9月啟動降息後，儘管日前又釋出略為偏鷹言論，強調不會大幅快速降息，但是年底前仍可望再降2碼，等同累計降4碼、1個百分點。銀行第4季美元高利定存專案，則是不受美國降息影響，仍有超高利的8%、10%方案可選。
凱基金控（2883）旗下凱基銀行續推7天期高利10%，單筆限1,000美元，但每人承作金額不設上限。凱基銀指出，美國啟動降息後，未來美元有可能轉弱，因此以短天期方案搭配高息，有利於規避、抵銷掉匯兌損失風險。
聯邦銀（2838）數位帳戶則是以小額定存8%高利為號召，第4季也繼續。起存金額只要100美元就給1個月期8%高利，但存款上限也較低，只限2,000美元。
對小資族來說，不論是100美元或是1,000美元、2,000美元，金額都不算大，最多就是一、兩個月的薪水，不妨把握時機規劃理財，並且謹慎選擇換匯時機，以降低日後定存到期想換回台幣時的匯兌風險。
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