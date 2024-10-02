國人前八月網路投保破500萬件飆高 逾4成都是旅平險

國內外旅遊熱潮，推升網路投保業績。據金管會統計，今年前八月國人網路投保件數達529.3萬件是史上同期新高，已達2023年全年的85%，全年可望再締新猷，其中更有約44%、約233.4萬件都是旅平險與旅綜險貢獻，顯示國人旅遊熱潮不減。

也因旅平險都是小額投保，推升了投保件數，但新契約保費收入則未同幅成長。據數據顯示，今年前八月國人網路投保新契約保費收入35.2億元，僅是2023年全年的80%，平均每件保費約665元，較2023年平均每件709元略為下滑，也反映各業者在網路投保保費上的廝殺。

金管會公布2024年前八月保險業網路投保業績。據統計，壽險業前八月網路投保67.17萬件、保費收入3.83億元，產險業462.15萬件、保費收入31.37億元，整體保險業達529.32萬件，35.2億元，等於約有近九成網路投保業績，都是產險業者貢獻。

那麼，到底產險業者最熱賣那些險種？答案是機車險和旅行綜合險，光旅綜險及旅綜險附加實支實付意外醫療險，前八月就賣了168萬件，遠超過機車險的109.4萬件。

壽險業前三大熱賣險種，也全由旅平險相關險種包辦，包括旅平險、旅平險附加實支實付意外醫療和海外突發疾病醫療等前三大，合計前八月共賣了65.4萬件，再加上產險業旅綜險，光與旅遊相關險種就達233.4萬件，占了全體529.3萬件的44%，等於每100件網路投保，就有44件都是投保旅遊相關險種。

為何旅遊相關險種大爆發？金管會認為有兩大主因，一、民眾旅遊意願持續回升，二、民眾日益習慣或善於網路投保便利性，使透過網路投保旅遊相關險種的件數和保費同步增溫。

銷售業績最好的前三大公司，若以前八月保費收入排名，產險業中以富邦產奪冠、新安東京海上次之，國泰產居第三，排名與2023年相當。

但壽險業網路投保排名則較2023年出現洗牌，國泰人壽在2024年首季超車富邦與台壽一舉奪冠，富邦人壽則在第2季擠走台壽拿下亞軍，台壽屈就第三。