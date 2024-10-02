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將來銀行宣布 將推新戶活存口袋利率最高10%

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
將來銀行宣布，將推新戶活存口袋利率最高10%，且不分新舊戶均享主帳戶活存利率1.5%金額無上限，另外再祭支付最高25％回饋。圖／將來銀行提供
將來銀行宣布，將推新戶活存口袋利率最高10%，且不分新舊戶均享主帳戶活存利率1.5%金額無上限，另外再祭支付最高25％回饋。圖／將來銀行提供

將來銀行宣布，將推新戶活存口袋利率最高10%，且不分新舊戶均享主帳戶活存利率1.5%金額無上限，另外再祭支付最高25％回饋。即日起無論新舊戶均無需任務，即可有活存主帳戶5萬元以上利率1.5％、存款金額無上限好康回饋，不僅如此，支付更享最高25％回饋。

將來銀行是台灣三家純網銀之一，由中華電信、兆豐銀行、新光集團、全聯實業、凱基銀行、關貿網路等台灣6大殷實企業合資籌建。

將來銀行指出，8月起推出以「將來銀行帳戶綁定全支付享旅日支付最高25％」回饋，及9月推出活存主帳戶「5萬內利率1％、5萬以上1.5%無上限」均廣受將將粉好評，因此決定延續回饋。

將來銀行強調，延長至114年3月31日的活存5萬元以上利率1.5％、存款金額無上限的特案，相較市場常見活存方案約0.705％極具利率競爭力，特別適合作為數位金融帳戶首選。

將來銀行也表示，即日起到年底，當月刷將將卡刷滿3000元以上，享全通路1％回饋無上限，若於海外或行動支付、外送平台、國內餐飲或是航空等指定通路，加碼再享3％ Ｎ點回饋（每人每月上限200Ｎ點），以最漂亮的回饋讓將將粉無論是吃喝玩樂或是出國旅遊，都能享受到將來銀行的滿滿誠意。

兆豐銀行 凱基銀行 將來銀行

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