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最新一波！美元活存也有高利 年利率上看7.58%

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
美元示意圖。圖／ingimage
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搶搭高利時代末班車！銀行為吸引有資金短期停泊需求者及重視資金靈活度的客戶，連美元活存也祭出高利搶客，渣打銀最新推出最高5.6%高利「活」存優惠「留美升活」；而凱基銀行也推出美元活存優利專案，最高可享年利率7.58%優惠；滙豐銀行美元活存加碼至最高4%優惠。

凱基銀行即日起至12月31日止，瞄準年輕族群推出Karry數位帳戶，推出專案加碼利率，在1,000元美元以內，最高可享7.58%的美元活存優利，超過1,000美元也有年利率3.05%優惠，讓小資族無腦存錢創造低風險穩定收益。

渣打銀行即日起至12月31日止，推出美元高利活存優惠，客戶需於渣打銀行官網完成登錄後，始可參加，新資金達1萬美元（含）以上，當月新資金可享5.2%優惠年利率。新資金達6萬美元（含）以上，當月新資金可享5.4%優惠年利率；全新戶成為合格優先理財貴賓，可再享額外加碼0.1%優惠年利率。累計換匯金額達等值5萬美元（含）以上，可再享額外加碼0.1%優惠年利率，最高可享最高5.6%優惠年利率。

京城銀行（2809）同樣推出外幣優利活存專案，即日起至11月30日止，存款15萬美元至30萬美元以內，即可享優惠利率3.5%，不同存款金額享有不同優惠利率，若存款100萬美元（含）以上，享最高4.5%年利率。若當日日終餘額超過美金1,000萬元者，其中超逾美金1,000萬元之存款餘額以該行公告之美金活期存款牌告利率計息。

滙豐銀行則針對活動期間內首次開立運籌理財One能戶數位存款帳戶之客戶推出美金活存優利活動，即日起至12月31日止，單筆最低承作金額為1,000美元（含）以上，享美元活存年息3.6%利率、3萬美元（含）以上，享美元活存年息4%優惠利率，每一客戶適用優惠上限為50萬美元，總限額為1億美元，活動達總限額將提前結束。計息期間為開立帳戶日後5個工作日內至2025年3月31日止。

凱基銀行 渣打銀行

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