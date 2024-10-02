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前8月網路投保件數逾529萬件 旅遊險占44%最大宗

中央社／ 台北2日電

看準疫後旅遊潮不衰，產險業陸續攜手電信業及航空業異業合作，拓展旅平險及旅綜險市場。根據金管會統計，今年前8月整體保險業網路投保件數達529.32萬件，其中有233.37萬件、44%來自產、壽險業旅遊相關保險商品貢獻。

現行民眾安排旅遊，多半透過網路投保旅遊相關保險，時下持續熱絡的旅遊潮，催動網路投保業績持續攀升。金管會公布，今年前8月全體保險業網路投保件數合計達529.32萬件，續創同期新高，其中產險業網路投保件數達462.15萬件、壽險業網路投保件數共67.17萬件。

另一方面，前8月全體保險業網路投保保費收入合計達新台幣35.2億元，其中產險業簽單保費達31.37億元，貢獻比逼近9成，壽險業新契約保費為3.83億元。

8月保險業網路投保件數達70.69萬件，月增1.33萬件，主要受惠暑假旅遊潮持續助攻，單月網路投保保費收入為4.47億元。

金管會保險局副局長蔡火炎觀察，民眾旅遊意願持續回升，且日益善用網路投保便利性，因此旅平險及相關附加保險件數持續成長，另民眾透過網路向產險公司投保機車險業績，同樣呈現平穩成長態勢。

金管會進一步揭露，前8月產險業網路投保最熱門險種由機車險居冠，網路投保件數達109.39萬件，其次為旅綜險（含旅遊不便險）共98.44萬件，第3名為旅綜險附加實支實付型傷害醫療險，投保件數達69.53萬件。

因海內外旅遊潮持續暢旺，前8月壽險業網路投保件數前3名持續呈現旅遊相關保險包榜態勢，冠軍為旅平險網路投保件數23.09萬件，第2名為旅平險附加實支實付型傷害醫療險21.72萬件，第3名為旅平險附加海外突發疾病醫療健康險，投保件數共20.59萬件。

若從新保費觀察，前8月產險業網路投保由富邦產險穩坐業績龍頭，其次依序為新安東京海上產險、國泰產險；前8月壽險業網路投保業績王為國泰人壽，其次依序為富邦人壽、台灣人壽。

保險 壽險業 產險

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