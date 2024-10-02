快訊

奇蹟！桃園79歲婦失蹤5天…颱風登陸前被尋獲「倒臥草叢、意識清楚」

山陀兒颱風進逼南台灣！愛河水位暴潮高漲 路人驚呼「有點滿了」

鼓勵提早規劃退休 兆豐銀定期定額基金優惠35歲即適用

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導

兆豐金控（2886）旗下兆豐銀行為協助民眾提早做好退休財務規劃，即日起至11月30日針對35歲以上客戶，推出「兆豐享樂退 息在好FUND心」基金定期定額申購手續費0元優惠活動，精選12檔股票型、債券型及平衡型基金，客戶只要透過網路銀行或行動銀行線上申購，即可輕鬆開始準備退休金

兆豐銀行表示，對一般上班族來說，退休金的累積，最簡單的方式就是「定期定額、長期投資」。在金融市場波動下，投資人常擔心買高或賣低，定期定額投資可有效降低平均投資成本，不必花時間在市場波動中擔心進場時點，減少長時間盯盤及判斷高低點的困擾，更可有效分散風險，並有機會獲得穩定且合理的報酬。

隨著聯準會貨幣政策轉向寬鬆，在景氣軟著陸的基本預期下，股、債市將有表現機會，兆豐銀行建議，投資人可評估自身的風險屬性後，選擇適合的基金類別進行定期定額投資，較積極的投資人可選擇波動較大的股票型基金，以追求長期資產放大的效果，相對保守的投資人可配置在債券型基金，或選擇兼顧成長與穩健特性的平衡型基金，讓退休理財規劃更有安全感。

兆豐銀行此次針對35歲以上的客戶推出「兆豐享樂退 息在好FUND心」優惠活動，於11月30日前透過網路銀行或行動銀行定期定額申購專案基金，並於申購畫面選取專屬優惠代碼「113Q4RET」，每人限1筆，可享申購手續費0元的優惠，讓尚未開始退休規劃或已經開始準備退休的人，在家動動手指，就能輕鬆投資，早日達成理想的樂活退休目標。

兆豐銀行 退休金

延伸閱讀

最新聯貸排名兆豐、一銀、合庫穩居前三 北富銀超車臺銀

自願提繳退休金影片沒人看？勞部：承辦業者成果展示非宣傳

北市警老化年逾50歲占1/4 基層警：與退休金被砍有關

靠00878、00919高股息ETF當退休金支柱可行？ 達人：以0056來看不行的機率不高

相關新聞

颱風伴隨豪雨 產險業：投保這2種險泡水車可理賠

山陀兒颱風緩慢前行，氣象署預估3日登陸台灣，全台各地都要慎防強風豪雨，颱風經常伴隨大量雨勢，就怕豪雨釀災，導致不少車輛變...

LINE Bank 揭密兩類族群定存財力驚人 分別達這數字

根據行政院主計總處最新預測，2024年超額儲蓄高達4.21兆元將是歷史新高。顯示國際情勢多變，美國降息牽動全球情勢之際，...

颱風來襲央行同仁仍到行加班 提供銀行外幣資金5.77億美元

中央銀行2日指出，山陀兒颱風來襲，央行相關同仁仍到行上班，從事國際金融交易及交割，維持本國銀行外幣資金的正常運作。

熱錢落跑…台幣爆量貶1.86角 專家：恐向32元靠攏

國內股匯再度各走各路，受到聯準會主席鮑爾暗示「不急著很快降息」的說法衝擊，熱錢昨（1）日大舉落跑，估計匯出金額超過10億...

外匯準備金新制 將現第一案 未來可全額沖抵匯損 支撐獲利

金管會8月底宣布推出「外匯價格變動準備金」新制，已有一家外商壽險公司向金管會遞件申請適用，料近日將核准，搶下頭香，據了解...

虛擬資產納管 採特許制

金管會分四階段管理虛擬資產業者，昨（1）日宣布第三階段將採「登記制」，要求虛擬資產業者需在2025年9月底前完成登記，否...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。