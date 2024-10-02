颱風伴隨豪雨 產險業：投保這2種險泡水車可理賠

山陀兒颱風緩慢前行，氣象署預估3日登陸台灣，全台各地都要慎防強風豪雨，颱風經常伴隨大量雨勢，就怕豪雨釀災，導致不少車輛變成泡水車，產險業者表示，可提早投保「颱風洪水險」或「天災事故損失補償險」，因為僅投保甲、乙、丙式車體險是無法理賠車損。

山陀兒颱風走得慢、影響台灣時間拉長，產險業者表示，洪水險或天災事故損失補償險的投保比例偏低，大約1%左右，主因是發生出險機率也相對低，所以大眾較易忽略，而也因為發生機率較低所以大眾普遍會認為保費偏高，卻未考慮到一旦出險，修理費用幅度相對一般碰撞來得大。

通常車體險有附加颱風洪水險，通常產險公司須對車輛進行勘查拍照，拍照確認沒問題然後經核保程序後，繳交保費後才會生效。產險業者提醒，是否要投保颱風洪水險可以參考住家是否容易淹水，是否在淹水潛勢區，「現在大部分住宅大樓的停車場都在地下室，一淹水就跑不掉」此外，民眾平常對自身財產即要規劃相當的保險保障，以分散自身風險。

國泰產險提醒，若有投保「住宅火災及地震基本保險」及「住家綜合險-泰安心」兩項商品，有承保「颱風及洪水災害補償」，依標的物所在地區不同，分別提供新臺幣7,000-9,000元限額理賠保障。

國泰產也指出，如果住家發生淹水情形，可先針對住家周遭及屋內淹水情形拍照，並通知當地村（里）長、國稅局或地方稅務局，除可申報災損減免外，只要符合「水災災害救助種類及標準」之住戶淹水救助，即實際居住之住屋因水災淹水達50公分以上，就會以所在地區限額直接賠付。