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業務均衡分散 國泰金 twAA 評等獲確認、展望「穩定」

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

中華信評近日確認國泰金融控股公司（2882）（國泰金控）的長期發行體信用評等為「twAA」，短期發行體信用評等為「twA-1+」。國泰金控長期評等的評等展望為「穩定」。

國泰金控的評等結果係反映：中華信評認為，國泰金控集團的整體信用結構，主要是以該金控集團旗艦子公司國泰人壽的信用結構為基礎；國泰人壽在國泰金控集團總資產與股東權益的占比相當高。而且國泰人壽在台灣壽險市場中擁有領先的市場地位、龐大的個人客戶基礎、以及穩健的企業價值。

國泰金控的評等結果亦反映該金控集團較國內金融集團同業更為均衡的業務分散性，以及令人滿意的投資分散性與強健的流動性。不過，國泰人壽僅約當於產業平均的資本強度，則略為抵銷了該公司的前述評等優勢，惟這點亦為以壽險公司為核心事業體之金控集團的普遍劣勢。此外，國泰金控的評等結果亦反映了該金控公司債權人的求償順位低於其核心營運子公司債權人的求償順位。

國泰人壽 國泰金控 壽險公司

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