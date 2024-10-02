政府當靠山 臺銀人壽 twAAA 評等獲確認、展望「穩定」
中華信評近日確認臺銀人壽保險公司（臺銀人壽）的財務實力評等與發行體信用評等均為「twAAA」。臺銀人壽評等的評等展望為「穩定」。
臺銀人壽的評等結果係反映：中華信評認為，臺銀人壽與臺灣金控集團銀行子公司臺灣銀行仍將同屬母金控集團旗下的核心子公司。中華信評將臺銀歸類為政府相關機構（government related entity；簡稱GRE），而且中華信評認為，該行在需要時獲得台灣政府提供立即且充分之特別援助的可能性極高。此外，中華信評認為，在臺銀人壽面臨需要時，政府方面對臺銀的支持將會透過臺灣金控的管道提供予臺銀人壽。
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