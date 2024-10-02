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颱風來襲央行同仁仍到行加班 提供銀行外幣資金5.77億美元
中央銀行2日指出，山陀兒颱風來襲，央行相關同仁仍到行上班，從事國際金融交易及交割，維持本國銀行外幣資金的正常運作。
央行表示，受到山陀兒颱風來襲影響，今天台灣各地區停班停課、銀行業暫停營業，台北外匯市場休市，惟國際金融市場持續營運，央行相關同仁來行上班，從事國際金融交易及交割，並提供銀行所需外幣資金；今天央行對國內外匯指定銀行及本國銀行海外分行提供外幣資金5.77億美元，以維持銀行正常運作。
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