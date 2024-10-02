快訊

央行第七波打炒房重擊住宅市場 商用不動產也遭殃？

4市晚間8時同時宣布颱風假 基隆卻偷跑？蔣萬安說話了

昔挺太陽花、舉國旗！ 安溥手寫字賀中國國慶...網友全看傻

山陀兒來襲 富邦人壽啟動緊急應變方案 提供六大關懷措施

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

山陀兒颱風來勢洶洶，全台各地應嚴防強陣風、豪雨、溪水暴漲及大浪來襲，低窪地區請慎防淹水，山區請注意坍方及落石。富邦人壽於第一時間啟動緊急應變方案，保戶如果因颱風災害成為受災戶，將提供快速理賠服務、醫療保險金抵繳住院費用服務、續期保費緩繳、保單借款利息緩繳、房貸協處方案申請、免費保單補發等六大緊急應變方案與關懷措施（申請期間：即日起至今年12月31日止），並加強各地通報機制，主動查詢受災保戶比對及關懷聯繫，協助保戶安度颱風侵襲。

富邦人壽指出，針對應繳月為今年9月～2025年元月之續期保費，給予受災保戶延繳6個月之方案，保單借款利息亦得寬延3個月繳息；另若不幸受傷之保戶需辦理醫療險理賠，富邦人壽均以方便保戶為原則，務求以最快的速度對受災保戶做好各項立即的服務，受災保戶可透過業務同仁以傳真或行動理賠線上申請理賠，其他應備文件等資料可後續另行補齊；倘若保戶因事故於七大合作院所住院，富邦人壽亦能代為以理賠金結算醫療費用。此外，富邦人壽亦提供24小時全年無休之客服專線（0809-000-550），或可至全台各地服務中心，有需要之保戶可善加利用。

保單 富邦人壽 理賠

延伸閱讀

颱風山陀兒緩步 合歡山、奧萬大延長休園至10/4

颱風山陀兒來襲前 大台北蔬菜批發價跌至52.8元

山陀兒颱風慢慢走 北農菜價昨飆新高 今跌幅1成7

山陀兒颱風來襲 高市環保局今收6小時垃圾

相關新聞

熱錢落跑…台幣爆量貶1.86角 專家：恐向32元靠攏

國內股匯再度各走各路，受到聯準會主席鮑爾暗示「不急著很快降息」的說法衝擊，熱錢昨（1）日大舉落跑，估計匯出金額超過10億...

外匯準備金新制 將現第一案 未來可全額沖抵匯損 支撐獲利

金管會8月底宣布推出「外匯價格變動準備金」新制，已有一家外商壽險公司向金管會遞件申請適用，料近日將核准，搶下頭香，據了解...

虛擬資產納管 採特許制

金管會分四階段管理虛擬資產業者，昨（1）日宣布第三階段將採「登記制」，要求虛擬資產業者需在2025年9月底前完成登記，否...

凱基人壽奪金融教育協力獎

金融教育普及是實現普惠金融的重要關鍵，凱基金控旗下凱基人壽昨（1）日發布，凱基人壽推廣金融教育普及，獲金管會頒發2024...

玉山銀智能互動平台獲殊榮

《哈佛商業評論》全球繁體中文版昨（1）日公布第四屆「數位轉型鼎革獎」得獎名單，玉山銀行以「全通路智能互動平台」榮獲「創新...

台壽健康樂活管家挺銀髮族

台灣阿龍就是你的健康樂活管家。中國信託金融控股公司子公司台灣人壽保險公司創新推出「健康樂活管家」，打造保險結合健康養老一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。