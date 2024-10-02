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國泰世華展現科技力 「超個人化」行銷模式了解客戶需求

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
《哈佛商業評論》全球繁體中文版董事長高希均(左)，於第四屆數位轉型鼎革獎，頒發「創新商模轉型獎－大型企業組」楷模獎予國泰世華銀行協理高秋蓉(右)。(國泰世華銀行/提供)
《哈佛商業評論》全球繁體中文版董事長高希均(左)，於第四屆數位轉型鼎革獎，頒發「創新商模轉型獎－大型企業組」楷模獎予國泰世華銀行協理高秋蓉(右)。(國泰世華銀行/提供)

身為國內數位金融的領頭羊，國泰世華銀行透過大數據分析，精準了解客戶需求，並將抽象數據轉為貼心服務，為每位客戶量身打造專屬的數位金融體驗。國泰世華的「超個人化1 」創新行銷模式，榮獲《哈佛商業評論》第四屆「創新商模轉型獎－大型企業組」楷模獎的肯定，由國泰世華銀行數據生態營運部協理高秋蓉代表受獎。

為落實「超個人化」的理念，國泰世華以跨產品、跨通路的思維出發，打破單一產品角度經營的框架，於行內試行「個人化推薦」服務，整合不同產品及通路的資訊後，找出「業務端策略目標」與「個人化服務」的黃金交叉點，將該成果優化與模組化後，打造出串聯各產品及通路系統的「決策平台」，讓產品企劃、客群經營企劃人員可透過視覺化的平台介面，掌握多維度客戶樣貌及各種數據模型貼標、產品需求預測等結果，並於客戶最偏好的通路，推薦相應的服務或產品，以提升客戶體驗。

國泰世華以「發展規模化」、「行銷效率化」、「服務科技化」三大主軸，打造超個人化客戶體驗。在「發展規模化」主軸中，國泰世華整合跨產品資訊，並透過數據整合，將個人化推薦結果融入客戶日常互動中，實現全方位的服務體驗，更進一步於決策平台上導入「智能數據應用平台」，促使行銷活動的資訊，能提供給更多有需求的客戶；「行銷效率化」目的在發展整合多平

台功能的「一站式行銷模式」，結合推薦模型與行銷標籤，不僅讓行銷活動的籌備時間縮短近七成，更提升了產品推薦的精準度；而「服務科技化」主軸，則是期望透過科技力，提供更快速、便捷的服務資訊，因此國泰世華透過自然語言處理技術，從新聞輿情中萃取高價值市場資訊，將理專及客戶關心的資訊透過知識圖譜與產品推薦模型推播，成功維繫VIP客戶，進而提升新客轉換率，彰顯超個人化服務的效益。

國泰世華以客戶角度思考，持續深耕數據科學並發揮科技能力，積極投入資源，運用AI演算法、大數據分析等技術，不斷優化智能行銷引擎，透過智能推薦模型與自動化迭代學習機制，打造涵蓋全客戶、全產品、全通路之最佳應用。未來國泰世華仍將透過客戶反饋、服務流程優化、追求更精準的數據分析等方式，實現更智慧、更人性化的金融服務，讓客戶無論是在金融商品、服務，或是接觸金融訊息的管道，都有更佳的體驗。

國泰世華 數位金融 華銀

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