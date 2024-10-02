熱錢落跑！台幣爆量貶1.86角 專家：恐向32元靠攏

國內股匯再度各走各路，受到聯準會主席鮑爾暗示「不急著很快降息」的說法衝擊，熱錢昨（1）日大舉落跑，估計匯出金額超過10億美元；為避免貶勢失控，中央銀行頻頻進場拋匯護盤，但因匯出力道過猛，新台幣終場重貶1.86角，收31.837元，央行與熱錢積極對作，匯市爆出26.65億美元成交巨量。

儘管台股昨天反彈、大漲逾百點，匯市仍「走自己的路」、重挫1.86角報收。匯銀主管說，主要是美國聯準會主席鮑爾表示並不急於很快降息，雖帶動美股與台股上漲，熱錢卻大舉匯出台灣，促使匯市爆量重貶。

昨日主要貨幣對美元升貶幅

證交所資料顯示，外資昨天賣超台股93億元，台股終場仍上漲165點，收22,390點。

匯銀主管觀察到，外資賣股後持續匯出，估計昨天匯出規模超過10億美元；不只如此，國內投信業為加碼海外投資也同步買匯，導致市場美元需求十分強勁，但因目前為月初，出口商拋匯力道有限，央行幾乎成為市場上唯一的美元賣方，只得頻頻進場調節、避免匯市貶勢失控，但因主要亞幣多數貶值，央行無意逆水行舟，新台幣匯率終場重貶1.86角收盤。

匯銀主管說，「熱錢排山倒海落跑，央行努力抵擋，但亞幣多數都在貶，新台幣自然也很難獨強。」

匯銀主管表示，新台幣匯率重貶1.86角，匯價貶破31.8元、恐持續向32元整數大關靠攏，主要受到外資這兩天大賣台股後，集中在昨天匯出的影響，因聯準會已啟動降息循環，就算新台幣匯率短期難以大幅升值，預料貶值空間相對有限，預估短期內新台幣匯率將位於31.5元至32元整數之間波動整理。

展望後市，除美國本周將公布的製造業採購經理人指數及多項就業數據將影響股匯走勢外，美元強弱、外資動向，及主要亞幣升貶，也將牽動新台幣匯率表現。



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