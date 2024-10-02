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國壽獵地 投資物流倉儲

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導

國泰金控（2882）昨（1）日代子公司國泰人壽公告取得桃園市不動產，本次鎖定桃園市觀音區忠愛段1604地號土地，土地面積4萬5,686平方公尺（約1萬3,820坪），交易總金額27.39億元，交易對象為永彰科技；國壽指出，將提供物流倉儲服務，預計投資報酬率3%以上。

國壽昨天經董事會通過取得桃園市不動產，將分四期付款，總金額27.39億元；資金用途為依保險法規定進行不動產投資事宜。據悉，國壽之所以購入此筆不動產，主要考量未來土地增值及租金投報率，打算買來做倉儲用地，預計花二年左右時間興建完工，預估租金報酬率可望達3%以上。

資料顯示，自2020年來至2023年為止，國壽累計買進11筆不動產，土地取得金額合計高達257億元，其中就有四筆計畫提供物流倉儲等相關服務，投資金額合計達79.1億元，2020年買下楊梅區二重溪段土地，2021年則是大溪區瑞興段土地、楊梅區梅獅段土地、蘆竹區錦中段土地，目前這四筆土地均在興建中。

國壽 國泰人壽

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