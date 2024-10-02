玉山銀智能互動平台獲殊榮

《哈佛商業評論》全球繁體中文版昨（1）日公布第四屆「數位轉型鼎革獎」得獎名單，玉山銀行以「全通路智能互動平台」榮獲「創新商業模式轉型─大型企業組」楷模獎，肯定玉山結合金融科技與AI應用，提升顧客體驗的投入與成果。

玉山「全通路智能互動平台」以顧客需求為核心，在顧客服務旅程的各個階段，導入行銷、風控、流程、賦能和服務等五大構面的AI技術，針對顧客過往使用金融服務的痛點提出「多、快、好、穩」四大解決方案，並整合台幣及外幣帳戶、信用卡、房貸、信貸、證券帳戶、複委託帳戶等產品服務於同一申請平台，帶給顧客簡單（Simple）、流暢（Smooth）、貼心（Sweet）的3S金融服務體驗。

在解決顧客痛點的「多、快、好、穩」四大解決方案中，玉山整合內部產品網絡，提供顧客一站式申辦七項金融服務的「多」元選擇，同時在服務流程中加入種種智能應用，加「快」50%的服務申請速度，減少顧客等待時間也大幅提升系統管理效率。在金融生態圈發展上，玉山將顧客高頻使用的金融服務API化嵌入生活場景，聯手首選合作夥伴發展嵌入式金融，讓顧客在玉山銀行以外的生活場景中都能隨時隨地取用玉山提供的金融服務，創造更「好」的互動體驗。而在金融交易安全方面，玉山積極運用AI模型防堵盜刷及詐騙交易，做到「穩」健的風險控管，善盡守護顧客資產義務。

玉山銀行邁入第四個十年，以「金融科技，創新領航」為發展願景積極投入數位轉型，2024年榮獲多項國際獎項肯定，包括《The Asian Banker》亞洲銀行家「最受推薦零售銀行獎」、《Asian Banking & Finance》亞洲銀行及財金「年度最佳數位轉型獎」、「年度最佳顧客體驗獎」。未來，玉山也將持續運用AI技術輔以大量數據分析洞察顧客需求，並以全通路智能互動平台鏈結顧客日常的食衣住行育樂，達成槓桿科技力量，提供顧客暖心服務體驗重要里程碑。