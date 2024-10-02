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凱基人壽奪金融教育協力獎

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北報導
凱基人壽推廣金融教育普及，榮獲金管會「金融教育貢獻獎─最佳協力獎」殊榮肯定，由執行副總經理林紹華（右）代表出席，從金管會副主委邱淑貞（左）手中接獲獎狀。凱基人壽／提供
凱基人壽推廣金融教育普及，榮獲金管會「金融教育貢獻獎─最佳協力獎」殊榮肯定，由執行副總經理林紹華（右）代表出席，從金管會副主委邱淑貞（左）手中接獲獎狀。凱基人壽／提供

金融教育普及是實現普惠金融的重要關鍵，凱基金控旗下凱基人壽昨（1）日發布，凱基人壽推廣金融教育普及，獲金管會頒發2024年「金融教育貢獻獎─最佳協力獎」殊榮肯定，並由執行副總經理林紹華代表出席領獎。

凱基人壽指出，凱基以創新協力型的金融教育策略，發揮連結的力量，串聯長期合作夥伴協力推廣，將金融教育普及至高齡長者、年輕學子及多元金融弱勢族群，建構多元夥伴價值鏈，積極實踐普惠金融衡量指標之一的金融教育宣導，以及聯合國永續發展SDG 4公平與良好的教育，與SDG 10減少不平等的永續發展目標，讓更多人都能有平等機會獲得可靠的金融服務。

凱基人壽表示，凱基人壽首創為聽語障者、視障者、失智者、新住民、原住民、長者與年輕學子等多元族群，量身訂做金融保險知識與防詐課程，凱基人壽總經理郭瑜玲表示，凱基人壽深入了解各類族群的輪廓與需求，積極諮詢機構專家打造「差異化包容性」的分眾教育，攜手相關機構針對不同族群客製宣導講座，進一步提升金融教育的普及率、可及性與品質。

此外，凱基人壽更透過培訓高齡服務與機構協會的專業人員，讓他們進一步成為金融防詐知識種子，擴大社會影響力，守護更多民眾及其家庭。

凱基人壽為建構金融知識平權的友善環境，發揮保險專業核心職能，全面啟動「保險新白話文運動」，打造易讀易懂的商品文宣、保險條款導讀、保險名詞白話辭典網站、保險知識系列短影音以及保戶重要權益提醒等，為民眾打底保險觀念，以做為消弭保險知識落差的基石。凱基人壽更領先業界創建「智齡小學堂」高齡金融網站，以及便於社群擴散的防詐微動畫，並號召同仁擔任志工，攜手地方高齡機構主動出擊宣導防詐，足跡遍及都會及偏鄉，線上線下整合推動，全方位擴大金融教育宣導成效。

凱基人壽將持續秉持永續共好的理念，透過內外協力建構金融友善環境，以實際行動促進金融知識平權，成為多元社會的溫暖守護力量。

保險 永續 視障者

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