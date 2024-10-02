外匯準備金新制 將現第一案 未來可全額沖抵匯損 支撐獲利

金管會8月底宣布推出「外匯價格變動準備金」新制，已有一家外商壽險公司向金管會遞件申請適用，料近日將核准，搶下頭香，據了解，該外商壽險是友邦人壽。

依新制，當台幣升值出現匯損時，可動用準備金做全額沖抵，撐住獲利，反之，有兌換利益得全數提存，無法累積獲利，一旦申請新制，就無法回到舊制。

外匯準備金新制概況

身為第一家提出申請外匯準備金新制的壽險，友邦人壽指出，公司積極響應主管機關政策，且該新制有助公司進行匯率風險的控管。

由於國內、外壽險公司對新制都表達申請意願，昨（1）日市場一度傳出是凱基人壽為首家申請公司，不過凱基人壽表示，目前尚未正式遞件。凱基金控也表示，凱基人壽確實積極評估選擇外準金新制，但適逢颱風來襲及放颱風假等因素影響，目前尚未正式送件申請。

8月美元兌台幣驟貶2.7%，使壽險業海外投資出現3,877億元兌換損失，業者忙拉高避險比例，推升避險成本又走高到331億元，兩大利空讓8月壽險業淨匯兌損失一口氣暴增到705億元，是近九個月最慘，累計前八月淨匯兌損失1,796億元，飆史上同期最慘紀錄。

為何避險成本又增加？壽險業者說，市場降息預期，使8月壽險避險工具CS（換匯）1年期年化成本，月減0.43個百分點，但另一避險工具NDF（無本金交割遠匯）卻又因預期台幣升值而月增0.97個百分點，全數抵銷了CS走低力道。

其次，業者預期台幣走升，8月加大避險比例達70%、月增2個百分點，避險比例增加、要砸的避險費用自然也會水漲船高。

據金管會統計，8月單月避險費用331億元是近五個月最大，累計前八月避險費用達2,612億元，全年仍有機會上探3,500億元。

有業者認為，台幣升壓強大，一旦這時候選了新制，可能還沒累積「準備金水庫」，就面臨全數沖抵「水庫乾枯」窘境，其次，也需視各業者準備金水位而定。

金管會昨日公布壽險業8月獲利、淨值和避險費用等狀況。受8月台幣升值，帶動避險成本回升、及投資收益減少，使8月壽險業單月盈轉虧148億元是近九個月最慘，累計前八月稅前盈餘縮水到2,857億元。