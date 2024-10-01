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虛擬資產專法年底出爐 幣商將走向「特許制」

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

金管會分四階段管理虛擬資產業者，1日宣布第三階段將採「登記制」，要求虛擬資產業者需在2025年9月底前完成登記，否則禁止繼續經營，第四階段是設專法，虛擬資產業者擬走向「特許制」，未經核准或取得證照者，將會有刑責。

換言之，專法上路後，要承作虛擬資產（如比特幣）買賣交易業者，擬將比照目前金融業，得經金管會核發執照，才能承作，否恐面臨刑責。依金管會規劃，2024年底提專法草案，並在2025年6月底前將草案報院。

證期局副局長黃厚銘說，目前虛擬資產及交易業務事業（VASP）在國際上是持續發展，金管會已請委外團隊收集歐盟、英國、日韓港及防制洗錢金融行動工作組織（FATF）及國際證券管理機構組織（IOSCO）做法。

各國對VASP管理不同，如歐盟、韓國有專法，台灣也會走專法模式，日本則是修「支付服務法」在既有法規上做修正，香港和英國則是基於洗錢防制基礎做管理。

專法會較目前架構在洗錢防制下的子法，更加完整，包括對虛擬資產業者擬定最低資本額限制、業者退場規劃、負責人需有積極資格條件（指需有專業經營能力等）、及客戶保護措施等。

虛擬資產業者未來可能比照金融特許事業，未經過核准或取得證照者，恐面臨刑責。換句話說，虛擬資產業者將走「特許制」，得經金管會核發執照才能營業。

金管會已拍定分四階段管理虛擬資產業者，從防制洗錢、VASP設公會並訂自律規範、在洗錢防制法中擬定子法，到最終設專法。1日宣布子法上路，關鍵是採「登記制」，若未登記又繼續經營，可處兩年以下有期徒刑併科500萬元罰金。

黃厚銘說，虛擬資產業者將依其經營業務類別，分為虛擬資產交換商、交易平台、移轉商、保管商及承銷商等五大類，目前26家已有法遵聲明者，以「交換商」最多。

依修法時程，2025年3月底前，這26家業者得依業務經營類別，申請登記，業務經營可複選，例如可同時是交換商或是移轉商，最晚9月底前得全數完成登記也會列入金檢範圍內。

VASP登記制度生效後，現行法遵聲明制度將同步廢止，不論業者是否已完成法遵聲明，均應依VASP登記辦法規定辦理登記。

黃厚銘說，若目前想新加入虛擬資產業者，可審酌等明年登記制上路後再送件，避免造成其短時間內須依不同規定重新申請的困擾。

歐盟 洗錢防制法 金管會

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