快訊

颱風山陀兒移動緩慢…南部降雨時間延長 周四離台最低溫僅21度

颱風夜「推車運屍」領光死亡信眾存款 精舍住持等3人羈押禁見

問一句「來過嗎？」 台中LaLaport燒肉店女員工遭女客暴打

實支實付新制上路 金管會釋疑理賠流程注意2種證明

中央社／ 台北1日電

實支實付醫療險今年7月起回歸損害填補原則，金管會今天表示，保戶同時投保不同性質實支實付險或同時投保不僅1張同性質實支實付險，首家受理理賠保險公司會分別開立醫療費用收據正本留存證明或理賠差額證明，供保戶向其餘保險公司申請理賠。

為引導實支實付型傷害醫療險理賠回歸損害填補原則，金管會明定被保險人在同一保險事故中所獲得理賠金額不得超過實際負擔醫療費用，新制今年7月1日起上路，但不溯及此前已投保保單，金管會並給予保險業3個月緩衝期進行調整因應，內部作業調適完成亦可提前適用。

金管會保險局副局長蔡火炎今天在例行記者會表示，在實支實付險回歸損害填補原則後，保戶未來申請理賠，僅須檢附醫療費用收據正本給保險公司。

蔡火炎說明，其中一種情境是，若保戶同時投保不同性質實支實付險，例如1張住院醫療險及1張傷害醫療險，首家受理理賠的保險公司會配合保戶向其他保險公司申請理賠需求，開立醫療費用收據正本留存證明書並檢附醫療費用收據影本給保戶。

另一種情境是，若保戶同時投保不僅1張住院醫療險，依損害填補原則，首家受理理賠的保險公司會就保單契約限額內進行理賠並開立理賠差額證明書，供保戶提此證明向第2家保險公司申請剩餘差額理賠，但理賠總額以實際醫療費用支出為限。

外界關注，未來實支實付醫療險損害填補機制，會否走向各保險公司按比例分攤損失，而非保戶自選的首家保險公司可能理賠較高額、其餘保險公司僅需理賠差額，蔡火炎表示，目前壽險業界持續討論中，尚無上路時間表，待壽險業將整體機制思考清楚後，會再來推進。

保險 實支實付 理賠

延伸閱讀

助籌資！保險業發次債 自家大股東、經理人可認購了

強化監理 虛擬資產業登記制2025年上路26家須調整

配合實支實付新制實施 配套措施10月上路

鬆綁法規助籌資 金管會：壽險業發次債大股東可認購

相關新聞

勞動基金怎麼看「新新併」？ 勞動基金運用局說話了

「新新併」臨時股東會將在10月9日召開，由股東們投票表決是否支持合併案，外界關切勞動基金是否支持「新新併」。對此，勞動基...

股匯夾殺！匯損吃掉705億 壽險業8月單月虧損148億

8月股匯夾殺，尤其台幣匯率大幅升值2.73%，到底導致壽險業虧多少？金管會今日公布最新統計顯示，今年前八月壽險業累計獲利...

新台幣8月急升 壽險業兌換損失3885億創9個月新高

新台幣兌美元8月急升8.96角，壽險業海外資產避險前兌換損失高達新台幣3885億元，創近9個月新高；避險後匯損仍達708...

2大原因 以房養老今年增速近七年來最緩

根據金管會最新「以房養老」統計，從113年起，以房養老業務就呈現「緩成長」，可說是從105年12月以來成長速度最慢，相較...

金管會鬆綁 保險業發債籌資 大股東更能「自救」

保險業者要發債籌資未來更能「自救」了。金管會今日宣布，鬆綁「保險公司發行具資本性質債券應注意事項」，放寬保險公司發次債等...

虛擬資產業者登記制明年1月上路 未在9月底完成登記最重將坐牢二年

金管會對虛擬資產業者採取「登記制」管理，將在明年1月1日上路，倘若目前已在營運的25家業者未在明年9月底之前完成登記，恐...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。