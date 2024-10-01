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助籌資！保險業發次債 自家大股東、經理人可認購了

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

金管會宣布，即日起保險業大股東、董監事、經理人等「關係自然人」，都可投資自家公司發行具資本性質的次順位債券了，此舉將有助提高保險業者籌資彈性、強化資本結構並接軌國際制度。

所謂「關係自然人」是指對公司具重大影響力或管理者，包括大股東、董監事、經理人也涵蓋子女配偶和同居人。官員說，公司和投資人需自行判斷是否對公司具有影響力。

具資本性質的債券，則包括可轉換公司債（到期可轉成股權）、無到期日非累積或累積公司債及長期公司債。

依現行規定，保險業發行10年期以上、具資本性質的債券，是禁止保險業關係人（含自然人與法人）做認購；保險局副局長蔡火炎說，今年金融建言座談會中，有業者指出，金控與銀行對關係自然人認購自家次債都無限制，卻獨保險業受限。

金管會考慮三大重點，一、國內金控與銀行都無限制，獨保險業關係自然人不能認購持有，二、參考國際ICS規定，也未針對關係自然人持有自家次債設限，三、考量保險關係人有意願認購也可增加業者籌資彈性。

為與國際、國內金融監理趨於一致性，提高業者籌資彈性，強化資本結構及接軌國際制度下，金管會評估後，宣布做鬆綁。

蔡火炎也說，這次鬆綁僅限保險業關係人的「自然人」，並不包括法人，避免同一套資本在兩家公司被重複認列計算。例如保險業關係人是另一家銀行來認購次債，會變成同一套資本在兩家公司被重複認列，但自然人就無此疑慮。

金管會發布修正「保險公司發行具資本性質債券應注意事項」，即日起保險業新發行十年期以上、具資本的次順位公司債都可適用，連同海外債，只要關係自然人有意願都可認購，也無額度上限。

保險 認購 金管會

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