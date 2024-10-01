新台幣8月急升 壽險業兌換損失3885億創9個月新高

新台幣兌美元8月急升8.96角，壽險業海外資產避險前兌換損失高達新台幣3885億元，創近9個月新高；避險後匯損仍達708億元，同創近9個月新高，拖累壽險業8月盈轉虧，單月稅前虧損148億元。

投資市場對美國景氣衰退擔憂浮現，導致8月初全球主要股市一度鬧股災，在市場對美國聯準會（Fed）降息情緒急速發酵下，美元強勢格局遭反轉，新台幣暴力反彈，8月新台幣兌美元急升近9角。

金管會統計，在完全不避險之下，壽險業單月將出現3885億元兌換損失；但海外資產實際上7成有避險，避險工具單月創造2949億元利益、避險成本則達331億元，再加上收回559億元外匯價格變動準備金後，壽險業單月匯損仍達708億元，避險前兌換損失及避險後匯損雙創近9個月高點。

因新台幣急升釀匯損，重創壽險業損益，8月壽險業稅前虧損達148億元；累計前8月稅前淨利收斂至2857億元，仍年增91.4%，主因對比2023年同期淨投資收益呈現成長。

在業務承保利益上揚下，產險業8月稅前淨利16億元；累計前8月稅前淨利197億元，年增達1.05倍。

業主權益方面，截至今年8月底止壽險業淨值達2兆6773億元，年增28.1%，主因其他綜合損益項下金融資產部位評價損益回升及獲利亮眼雙重挹注，產險業淨值達1472億元，年增21.8%，主要受惠於業務承保利益上揚。