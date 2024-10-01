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這家壽險跟進調高美元保單宣告利率 與全球人壽並列市場最高

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

壽險業保單宣告利率調整概況出爐。自10月起，除台新人壽宣布調高美元保單宣告利率32張，最大調幅為5個基本點（0.05個百分點），調整後最高利率達4.1%外，台灣人壽也跟進調高美元保單宣告利率，其中美元保障型商品最大調升0.05個百分點，最高宣告利率增至4.15%，與全球人壽並列為目前市場上的最高水準。

台灣人壽10月調整九張美元保單宣告利率，最大調幅為0.05個百分點，調升後最高水準增至4.15%；台新人壽調高美元保單宣告利率32張，最大調幅0.05個百分點，調整後最高利率達4.1%。

除台新人壽與台灣人壽外，絕大多數的壽險公司10月未有進一步動作，包括：國泰人壽、富邦人壽、南山人壽、新光人壽、凱基人壽、全球人壽、三商美邦（2867）、遠雄人壽（5859）、宏泰人壽與元大人壽等壽險，10月宣告利率全都按兵不動。

壽險業者指出，今年以來，為吸引客戶目光，大型壽險公司陸續拉高美元保單宣告利率。回顧9月，全球人壽調升19張美元保單的宣告利率，幅度為0.05個百分點，其中包含18張現售美元保單及一張停售美元保單，調整後美元保單最高利率4.15%、拉高美元宣告利率的「天花板」；不讓全球人壽專美於前，台灣人壽10月調高美元保單利率，與全球人壽並列為目前市場上的最高水準。

所謂「宣告利率」是指，保險公司向保戶收取保費後加以運用後，依據實際投資狀況等因素而得到的報酬率。 因此宣告利率會隨著經濟環境而有所改變，是一種非固定也非保證的利率。

保單 壽險公司

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