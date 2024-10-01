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配合實支實付新制實施 配套措施10月上路

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導

配合實支實付新制實施，配套措施10月上路。金管會保險局1日宣布，未來保戶申請理賠，假設投保不同性質的實支實付型保險商品，可以向首家申請理賠的保險公司，索取醫療收據正本留存證明書以及醫療收入影印文件，以利向第二家投保保險業者申請理賠。

實支實付傷害醫療險理賠必須以正本理賠，回歸損害填補原則，被保險人在同一保險事故中，獲得的理賠金額不得超過實際負擔醫療費用，不溯及過往已經投保保單

因保險業者反映需要緩衝期，保險局延至10月推出商品，搭配實支實付理賠新制實施，壽險公會6月28日核定相關配套措施，並在10月起正式實施，保險公司可以視內部情況提前適用。

金管會保險局副局長蔡火炎指出，假設保戶同時投保住院醫療險與傷害醫療保險，首家向投保住院醫療險的A保險公司申請理賠出險，A業者必須開立醫療收據正本留存證明書，同時提供影印醫療收據正本，兩份資料給保戶，保戶即可去B家業者申請理賠。

蔡火炎解釋，A保險公司開立醫療收據正本留存證明書的用意，在告訴B保險公司，「醫療收據正本在我這」，看到醫療收據正本留存證明書等同看到正本，B保險公司可以啟動出險程序。

回歸損害填補原則後，保戶投保多張保險商品，首張保單在保單實支限額內給付，第二保單就首張保單理賠不足的差額賠付，蔡火炎指出，在向首家保險公司申請理賠時候，該業者會同時開立「理賠差額證明書」，以利保戶向第二家保險公司申請理賠。

由於損害填補有兩種方式，一種是正本理賠，二是損失分攤，對於損失分攤機制，蔡火炎指出，壽險業者在討論中，目前尚沒有時間表。

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