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兩大原因 以房養老今年增速近七年來最緩

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
以房養老，今年增速近八年來最緩。圖／本報資料照片
以房養老，今年增速近八年來最緩。圖／本報資料照片

根據金管會最新「以房養老」統計，從113年起，以房養老業務就呈現「緩成長」，可說是從105年12月以來成長速度最慢，相較112年12月底分別成長5.92%、6.31%；倘若以承作件數來看，截至今年六月底止，總承作件數8302件，其中4159件分布在北北基，比重過半，中彰投1239件居次、桃竹苗956件、高屏903件、雲嘉南691件。

核貸額度共472億，其中北北基322億更占比68%約7成，其他地區都未逾50億，中彰投約49億、桃竹苗37億、高屏31億、雲嘉南20億。

儘管房價近幾年大漲，但今年以來以房養老的業務成長速度，卻可說開辦以來近七年來最緩，之所以如此，主要有二大原因，一是很多子女不願意父母作以房養老，妨礙其對不動產的繼承，另一原因，在於央行升息，也會使以房養老的利息支出增加，也令有房的銀髮族打退堂鼓。

若以開辦銀行來看，目前共16家銀行開辦，包括八大公股行庫，和中信、台新、上海、玉山、高銀、安泰、陽信、台中銀，最晚開辦的是台中商銀去年12月1日開辦，目前尚未有承作件數，合庫在104年11月19日最早開辦，另外土銀等8家銀行在105年開辦，在105年開辦家數最多。

若以核貸件數觀察，截至六月底止，合庫、土銀、華銀、一銀，分居前四大，分別為2873件、2300件、1283件、1010件，核貸額度分別為177.69億、110.83億、64.95億、70.35億元。

但除了上述四大銀行，其他8家銀行的承作狀況，僅台銀、兆豐申貸件數還分別有376件、112件的百件以上申請，其他不是個位數，就是僅十幾件，例如，台新、上海、陽信、玉山的承作件數只有個位數。

金管會指出，由於我國已邁向高齡社會，為利高齡者活化所持有之不動產供自身生活所用，金管會鼓勵銀行開辦商業型不動產逆向抵押貸款業務，即以房養老，在既有社會保險及社會救助體系外，成為高齡者生活經濟保障之補充性措施之一，提供高齡者運用其自有住宅，獲取高齡生活或安養所需資的經濟安全保障。

以房養老 金管會

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