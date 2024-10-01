勞動基金支持「新新併」？勞動基金運用局說話了

「新新併」臨時股東會將在10月9日召開，由股東們投票表決是否支持合併案，外界關切勞動基金是否支持「新新併」。對此，勞動基金運用局官員表示，根據股東行動主義，過去以來勞動基金運用局都是100%行使股東權，會在充分評估後，選擇線上或現場方式投票。

台新金（2887）及新光金（2888）為就業99成分股，台新金也是高薪100成分股，因此勞動基金委外追蹤指標勢必會有該公司持股。勞動基金運用局官員表示，依股東行動主義，如果自營有持股，將有代表親自出席股東會；若是委外的話則至少會透過線上投票平台表達。

勞動基金運用局在盡職治理報告書指出，為追求受益人最大利益，以電子投票方式參與所有個股股東會議案投票，皆採基金局自行投票，未使用代理投票。除電子投票外，各議案如經評估具重大影響性、涉及基金權益，將另派員現場出席視需要發言，或採取更進一步股東行動。

勞動基金運用局指出，行使投票權之前，均就各議案內容及影響審慎分析，除了自營部位個股由內部個案研議外，委託經營部位投資的個股會請受託投信就各議案提供分析與建議，經評估受託投信所提建議，再提出具體建議，必要時於股東會前與被投資公司經營階層進行瞭解與溝通，且並非絕對支持經營階層所提出議案。