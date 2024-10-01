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鬆綁法規助籌資 金管會：壽險業發次債大股東可認購

中央社／ 台北1日電

台灣保險業將於2026年接軌TW-ICS，強化資本迫在眉睫，金管會今天鬆綁規範，即日起保險公司發行具資本性質的10年期以上長期公司債可為與保險公司有關係的自然人持有，亦即大股東、公司董監事及經理人將可認購壽險公司所發次債。

業界人士透露，此項建言來自今年金管會舉辦金融建言座談會時，由國泰人壽所提出。

原先保險公司發行具資本性質債券應注意事項規定，保險公司發行10年期以上長期公司債不得為自身或關係人持有，其中關係人包括與保險公司有關係的個人及個體。

金管會今天修正應注意事項第2點規定，放寬保險公司發行具資本性質的10年期以上長期公司債，可為該保險公司具有關係的自然人持有。

金管會保險局副局長蔡火炎說明，在業者提出建言後，金管會經過審視，考量國際保險資本標準及現行金管會對金控及銀行業規定，均未限制有關係的自然人不得持有，且自然人認購不會有同一套資金在2家關係企業重複認列為自有資本的疑慮，基於監理一致性及協助籌資考量，金管會決議放寬對保險業規定。

保險公司具關係的自然人，包括負責人、董監事、經理人及大股東在內，金管會鬆綁規範後，即日起若與壽險公司具關係的自然人有意認購該壽險公司所發次債，只要符合應募人資格條件即可認購，與壽險公司具關係的自然人認購次債亦不必特別報金管會取得同意。

因保險公司發行具資本性質的10年期以上長期公司債均為私募，無涉集中度疑慮，金管會並未對具關係的自然人認購設上限。

外界關注，與壽險公司具關係的自然人認購次債後，可否質借或進行附買回交易（RP），蔡火炎表示，自然人認購後即屬其財產權，金管會並未額外設限。

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