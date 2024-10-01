快訊

暴風圈擴大！強颱山陀兒陸警新增彰化、南投 估明下半天登陸

剛添女就因毒嫌殉職 同事曝所長「銷假坐鎮」0負評：太拚才會出事

不斷更新／強颱山陀兒龜速！5縣市明放颱風假 各地停班課資訊看這

聽新聞
0:00 / 0:00

金管會鬆綁 保險業發債籌資 大股東更能「自救」

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
金管會鬆綁相關規定，保險業發債籌資，大股東可認購。圖／本報資料照片
金管會鬆綁相關規定，保險業發債籌資，大股東可認購。圖／本報資料照片

保險業者要發債籌資未來更能「自救」了。金管會今日宣布，鬆綁「保險公司發行具資本性質債券應注意事項」，放寬保險公司發次債等具資本性質債券擴充資本時，包括大股東、董監事、公司經理人可認購，對經營不善的保險公司而言，若大股東和董監事「有心自救」將有路可走。

目前三商美邦是最後一家財務改善計畫過關的保險公司，而且保險局日前也證實，將由發行次順位債「挑大樑」，預期三商美邦大股東或董監事要救公司募資到位，就可依鬆綁法規買下自家發行的次順位債。

金管會此次修法，將保險公司發行10年期以上的長期公司債具資本性質債券，可為該公司有關係之自然人持有，新募債券即可適用。根據規定，這類債券包括可轉債、無到期非累積債券、無到期累積債券等多種類型。

至於何謂與該保險公司「有關的自然人」？保險局副局長蔡火炎說明，通常是指負責人和大股東、董監事、經理人。更進一步說，自然人的定義，是指對於該公司有重大影響力或主要管理人員的成員，也包括董監事及經理人，以及這些成員的子女、配偶、同居人。依國際會計準則（IAS）第24號規定，該關係人包括與保險公司有關係的個人及個體，其中有關係的個人，包括個人或該個人的近親等自然人。

蔡火炎表示，此次鬆綁主要是有業者在金融建言座談會上建議，放寬可認購這些債券的對象，因為現行狀況，保險業關係人若有意願來認購會被阻擋在外，但國內金控金融業，惟獨保險業有這個限制，保局也參考ICS規定，並沒有就此部分有限制，保險局才決定這一部分可放寬，讓保險業和銀行金控的規定是一致的。

蔡火炎也特別說明，之所以只開放讓自然人來認，是擔心若關係人的法人來認，容易產生「一套資本被金融機構重複計算」的問題。例如，關係人是一家銀行，來認購保險公司的債券，等於一套資金，卻在二家公司都被認為是資本，就會有二邊的資本重複計算問題。

保險 債券 認購

延伸閱讀

10月1日實支險新制上路 住院和意外傷害實支二份理賠不打折

首家保險業跨足養生村 台壽：最快2025上半年上路

00937B 最新配息公告 每股配發0.082元、10月22日除息

00937B預計配息0.082元！ 最後買進日為10月21號

相關新聞

虛擬資產業者登記制明年1月上路 未在9月底完成登記最重將坐牢二年

金管會對虛擬資產業者採取「登記制」管理，將在明年1月1日上路，倘若目前已在營運的25家業者未在明年9月底之前完成登記，恐...

兆豐金與刑事警察局簽訂「金融阻駭反詐資安聯防」MOU

兆豐金控有感詐騙案件層出不窮，財損金額居高不下，為展現攔阻詐騙的決心及強化防護量能，率公股金融機構之先，由兆豐金控偕同轄...

兩大原因 以房養老今年增速近七年來最緩

根據金管會最新「以房養老」統計，從113年起，以房養老業務就呈現「緩成長」，可說是從105年12月以來成長速度最慢，相較...

勞動基金支持「新新併」？勞動基金運用局說話了

「新新併」臨時股東會將在10月9日召開，由股東們投票表決是否支持合併案，外界關切勞動基金是否支持「新新併」。對此，勞動基...

金管會鬆綁 保險業發債籌資 大股東更能「自救」

保險業者要發債籌資未來更能「自救」了。金管會今日宣布，鬆綁「保險公司發行具資本性質債券應注意事項」，放寬保險公司發次債等...

10月1日實支險新制上路 住院和意外傷害實支二份理賠不打折

10月1日實支險新制上路，除了正本理賠之外，另一個對保戶非常重要的，就是住院醫療和意外傷害這兩種實支險的理賠「不打折」，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。