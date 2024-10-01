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10月1日實支險新制上路 住院和意外傷害實支二份理賠不打折

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
10月1日實支險新制上路，住院和意外傷害實支二份理賠不打折。圖／本報資料照片
10月1日實支險新制上路，住院和意外傷害實支二份理賠不打折。圖／本報資料照片

10月1日實支險新制上路，除了正本理賠之外，另一個對保戶非常重要的，就是住院醫療和意外傷害這兩種實支險的理賠「不打折」，可以同時依照醫療開銷收據，收到二份完整的理賠。關鏈在於，要取得「正本留存證明書」和收據影本這二份重要文件，才能順利申請二份完整理賠到位。

保險局副局長蔡火炎今日親自釋疑。他釐清，倘若保戶受傷住院，此時，若保戶同時保了住院醫療和意外傷害各一張實支保單，此時該保戶若先向A保險公司申請住院醫療實支理賠，此時，A公司將提供「正本留存證明書」和收據影本給保戶，進而向承保意外傷害實支險的B公司申請理賠。

蔡火炎也提醒，「正本留存證明書」和「理賠差額證明書」證明書是不同的，前者是針對保戶投保意外傷害和住院醫療這二種不同實支險的理賠，後者則是保戶若其實支險都是住院醫療險，這時就要依照「損害埔補」的原則，向第一家投保的保險公司取得「理賠差額證明書」，也就是第一家投保的保險公司，若理賠了還不夠保戶全額的醫療支出，剩餘的部分，就透過「理賠差額證明書」，向下一家保險公司取得。

蔡火炎表示，正本留存證明書主要針對住院醫療和傷害醫療二種不同的實支險，和「差額證明書」意義不同，他說明，正本留存證明書是告訴第二家，「正本在我這裡」，看到證明書時，就已等同看到正本了，保險公司開立正本留存證明書的同時，也同步影印收據交付；至於差額證明書，第一家保險公司會先就限額之內的部分開立一張理賠差額證明，接下來保戶再向第二家公司申請理賠。

至於「損失按比例分攤」的機制，蔡火炎表示，保險業者還在研議，尚未達成共識；據了解，主要在於保險業者認為比例很難拿捏，因此這種損失按比例分攤的保單和理賠方式，目前仍難產。

保險 理賠

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