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財長立院業務報告 重要施政績效列舉優化新青安管理

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
財政部長莊翠雲。聯合報系記者呂俊儀／攝影
財政部長莊翠雲。聯合報系記者呂俊儀／攝影

財政部莊翠雲2日將赴立法院財委會進行業務報告，在近半年重要施政績效列舉優化新青安貸款管理措施；截至8月底，累計協助七萬餘戶，核貸金額5,925億餘元。將持續督請公股銀行澈底落實貸前徵審、強化貸後管理及稽查等措施。

財政部報告指出，6月27日及8月13日修正青安貸款原則等相關規定，納入新青安貸款及農業金融機構核貸「青年安居購屋優惠貸款」借款人限貸一次、新貸戶徵提自住切結書及違反規定處置等規範，並督請公股銀行澈底落實貸前徵審、強化貸後管理及稽查等措施。

財政部報告強調，持續持續督導公股銀行落實上開優化措施，並依照依照中央銀行及金管會相關規範和政策，優先確保無自用住宅及已承諾貸款案件民眾需求，妥善調配資金，穩定金融市場秩序。

此外，擴大辦理中小企業千億振興融資方案，為協助中小企業因應疫後經濟復甦，督導八家公股銀推動「中小企業千億振興融資方案」，實施期間至2024年底，鑑於中小微企業復甦仍緩，資金需求甚殷，為持續擴大支持中小企業，2024年7月公股銀行再增加3,000億元，總額度達9,000億元，並延長期限至2025年底，以協助中小企業快速復甦並穩健經營，扶持創新與轉型升級，提升產業競爭力。截至今年8月底，累計核貸金額達6,920億餘元，共協助6萬4,900家企業。

莊翠雲 財政部

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