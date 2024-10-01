國泰人壽斥資逾27億元於桃園獵地 預計做「這」用途
國泰金控（2882）1日代子公司國泰人壽公告取得桃園市不動產，本次鎖定桃園市觀音區忠愛段1604地號土地，土地面積4萬5,686平方公尺，約1萬3,820.02坪，交易總金額為27億3,888萬元，交易對象為永彰科技；國壽指出，購買該筆不動產預計將提供物流服務，預計投資報酬率可達3%以上。
國壽經董事會通過取得桃園市不動產，將分四期付款，總金額27億3,888萬元；資金用途為依保險法規定進行不動產投資事宜。
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